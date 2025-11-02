Відновлення електропостачання в Одеському регіоні після російських ударів: ситуація на 3 листопада

Дівчата йдуть нічною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському регіоні енергетичні служби працюють цілодобово над відновленням електромереж, пошкоджених внаслідок російських ударів. Головне завдання спеціалістів — забезпечити стабільне електропостачання для мешканців міста та області. Наразі на понеділок, 3 листопада, планових відключень електроенергії не заплановано, однак можливі аварійні вимкнення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Одеській області

У зв’язку з ускладненнями в роботі регіональної енергомережі можливі непередбачувані аварійні відключення електроенергії. Тому офіційні графіки можуть не завжди відповідати реальній ситуації. Мешканцям радять відповідально та економно використовувати електроенергію. Енергетичні служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, а інформація про строки ліквідації аварій буде надаватися своєчасно. Паралельно продовжують діяти планові відключення за затвердженим графіком, який можна переглянути на офіційних сайтах та у спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те коли у Києві відновлять енергооб'єкти. Також ми писали, що після атаки у Сумах проблеми зі світлом.