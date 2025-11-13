Восстановление электросетей в Одесской области: почасовые отключения света 14 ноября

Машины на ночной улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области энергетики круглосуточно работают над восстановлением электросетей, поврежденных во время последних обстрелов. Их главная цель — как можно быстрее обеспечить стабильное электроснабжение для населения региона. Однако, несмотря на эти усилия, 14 ноября в Одесской области и по всей Украине запланированы почасовые отключения электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Графики света

Завтра, 14 ноября, с 00:00 до 23:59 в связи с последствиями ракетно-дронных атак запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очереди. Время и продолжительность отключений могут меняться в зависимости от ситуации.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за перебоев в работе местных электросетей возможны непредсказуемые аварийные отключения электроэнергии, которые могут не соответствовать официальному графику. Жителей призывают бережливо использовать электроэнергию и соблюдать правила энергосбережения. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить стабильное снабжение. Актуальную информацию о сроках восстановления можно найти на официальных ресурсах. Плановый график отключений остается в силе и доступен на сайтах компаний или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что украинцы получат третью платежку за газ зимой. Также мы писали о том, кто может получить льготы на коммуналку зимой.