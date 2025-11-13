Відновлення електромереж на Одещині: погодинні відключення світла 14 листопада

Машини на нічній вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині енергетики цілодобово працюють над відновленням електромереж, пошкоджених під час останніх обстрілів. Їхня головна мета — якнайшвидше забезпечити стабільне електропостачання для населення регіону. Проте, незважаючи на ці зусилля, 14 листопада в Одеській області та по всій Україні заплановані погодинні відключення електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Графіки світла

Завтра, 14 листопада, з 00:00 до 23:59 у зв’язку з наслідками ракетно-дронових атак заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черги. Час і тривалість вимкнень можуть змінюватися залежно від ситуації.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через перебої у роботі місцевих електромереж можливі непередбачувані аварійні відключення електроенергії, які можуть не відповідати офіційному графіку. Жителів закликають бережливо використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання. Актуальну інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

