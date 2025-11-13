Відновлення електромереж на Одещині: погодинні відключення світла 14 листопада

Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра
На Одещині енергетики цілодобово працюють над відновленням електромереж, пошкоджених під час останніх обстрілів. Їхня головна мета — якнайшвидше забезпечити стабільне електропостачання для населення регіону. Проте, незважаючи на ці зусилля, 14 листопада в Одеській області та по всій Україні заплановані погодинні відключення електроенергії.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Графіки світла
Завтра, 14 листопада, з 00:00 до 23:59 у зв’язку з наслідками ракетно-дронових атак заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черги. Час і тривалість вимкнень можуть змінюватися залежно від ситуації.
Екстрені відключення світла в Одеській області
Через перебої у роботі місцевих електромереж можливі непередбачувані аварійні відключення електроенергії, які можуть не відповідати офіційному графіку. Жителів закликають бережливо використовувати електроенергію та дотримуватися правил енергозбереження. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити стабільне постачання. Актуальну інформацію про терміни відновлення можна знайти на офіційних ресурсах. Плановий графік відключень залишається чинним і доступний на сайтах компаній або через чат-боти.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- з чат-бота у Telegram;
- з приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українці отримають третю платіжку за газ взимку. Також ми писали про те, хто може отримати пільги на комуналку зимою.
Читайте Новини.LIVE!