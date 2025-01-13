Графики отключений света на 14 января в Одессе и области

Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра
Завтра, 14 января, в Одессе не запланированы стабилизационные отключения света. Конечно, не исключены изменения в энергосистеме, из-за которых придется вводить ограничения. В таком случае графики опубликуют заблаговременно.
Пока ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Ранее мы писали о том, как изменятся цены на свет в феврале. Также мы рассказывали, когда в Одессе появится собственная генерация электроэнергии.
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