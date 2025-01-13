Графіки відключень світла на 14 січня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — які графіки діятимуть завтра
Завтра, 14 січня, в Одесі не заплановані стабілізаційні відключення світла. Звісно, не виключені зміни в енергосистемі, через які доведеться впроваджувати обмеження. У такому разі графіки опублікують завчасно.
Поки ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Раніше ми писали про те, як зміняться ціни на світло у лютому. Також ми розповідали, коли в Одесі з'явиться власна генерація електроенергії.
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