Графіки відключень світла на 14 січня в Одесі та області

Одеса без світла. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 січня, в Одесі не заплановані стабілізаційні відключення світла. Звісно, не виключені зміни в енергосистемі, через які доведеться впроваджувати обмеження. У такому разі графіки опублікують завчасно.

Поки ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми писали про те, як зміняться ціни на світло у лютому. Також ми розповідали, коли в Одесі з'явиться власна генерація електроенергії.