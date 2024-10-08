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Отключение света в Одессе — какие графики на 9 октября

8 октября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 9 октября
Работник ремонтной бригады электриков. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На среду, 9 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Возможные отключения: как действовать одесситам

Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, некоторые украинцы могут не оплачивать услуги ЖКХ.

Также мы писали, для кого повысился тариф на электроэнергию.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

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