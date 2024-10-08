Графики отключения света на 9 октября

Работник ремонтной бригады электриков. Фото: ДТЭК

На среду, 9 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, некоторые украинцы могут не оплачивать услуги ЖКХ.

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