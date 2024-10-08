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Відключення світла в Одесі — які графіки на 9 жовтня

8 жовтня 2024 21:30
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 9 жовтня
Робітник ремонтної бригади електриків. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На середу, 9 жовтня, в Одеській області не передбачено стабілізаційних відключень світла. Однак у разі підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки, які розподілятимуть споживачів на шість груп для поетапного постачання світла.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Можливі відключення: як діяти одеситам

Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, деякі українці можуть не оплачувати послуги ЖКГ. 

Також ми писали, для кого підвищився тариф на електроенергію. 

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

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