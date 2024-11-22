Графики отключений света в Одессе на 23 ноября

Отключение света в Одессе — какие графики на субботу, 23 ноября
Завтра, 23 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесские электросети".
Графики на субботу
По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
Куда обращаться при отключении света
Если в квартире исчез свет не по графику, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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