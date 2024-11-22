Графіки відключень світла в Одесі на 23 листопада

Відключення світла в Одесі — які графіки на суботу, 23 листопада
Завтра, 23 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів розділять на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеські електромережі".
Графіки на суботу
За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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