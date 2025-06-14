Свет в Одессе 15 июня: будут ли отключения: будут ли отключения

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины Одесса остается под риском аварийных или плановых отключений света. Однако на 15 июня официально в городе и области не будут введены графики почасовых отключений.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе и Одесской области огромные проблемы с электросетями, поэтому эксперты прогнозируют блэкауты летом. Также мы писали, стоит ли ожидать повышения стоимости электроэнергии этим летом.