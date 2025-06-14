Світло в Одесі 15 червня: чи будуть відключення

Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру України Одеса залишається під ризиком аварійних або планових відключень світла. Однак на 15 червня офіційно у місті та області не будуть запроваджені графіки погодинних відключень.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі й Одеській області величезні проблеми з електромережами, тому експерти прогнозують блекаути влітку. Також ми писали чи варто очікувати на підвищення вартості електроенергії цього літа.
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