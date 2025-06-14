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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

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Дата публікації: 14 червня 2025 20:03
Світло в Одесі 15 червня: чи будуть відключення
Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де дізнатися графіки Як дізнатися час відновлення електроенергії

Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру України Одеса залишається під ризиком аварійних або планових відключень світла. Однак на 15 червня офіційно у місті та області не будуть запроваджені графіки погодинних відключень.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі й Одеській області величезні проблеми з електромережами, тому експерти прогнозують блекаути влітку. Також ми писали чи варто очікувати на підвищення вартості електроенергії цього літа.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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