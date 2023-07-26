Отключение света в Одессе: кто останется без электроснабжения

Женщина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

Ак. Королева ул., 14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2,

Небесной сотни просп., 13, 15, 17, 19, 21, 23

Бунина ул.,

Большая Арнаутская ул.,

Канатная ул.,

Ришельевская ул.,

Юрия Олеши ул.

Где не будет света до 18:00

Академика Панкратовой ул.

Владимира Хавкина ул.,

Круговая ул.,

Хуторская ул.

Где не будет света до 19:00

Геологическая ул.

Степная ул. 6.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.