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Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання

26 липня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання
Жінка запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 26 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Ак. Корольова вул.,14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 
  • Небесної сотні просп.,13, 15, 17, 19, 21, 23
  • Буніна вул., 
  • Велика Арнаутська вул.,
  • Канатна вул.,
  • Рішельєвська вул.,
  • Юрія Олеші вул.

Де не буде світла до 18:00

  • Академіка Панкратової вул.,
  • Володимира Хавкіна вул., 
  • Кругова вул.,
  • Хутірська вул.

Де не буде світла до 19:00

  • Геологічна вул., 
  • Степова вул. 6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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