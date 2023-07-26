Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання
Сьогодні, 26 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 17:00
- Ак. Корольова вул.,14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2,
- Небесної сотні просп.,13, 15, 17, 19, 21, 23
- Буніна вул.,
- Велика Арнаутська вул.,
- Канатна вул.,
- Рішельєвська вул.,
- Юрія Олеші вул.
Де не буде світла до 18:00
- Академіка Панкратової вул.,
- Володимира Хавкіна вул.,
- Кругова вул.,
- Хутірська вул.
Де не буде світла до 19:00
- Геологічна вул.,
- Степова вул. 6.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.