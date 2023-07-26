Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання

Жінка запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

Ак. Корольова вул.,14, 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2,

Небесної сотні просп.,13, 15, 17, 19, 21, 23

Буніна вул.,

Велика Арнаутська вул.,

Канатна вул.,

Рішельєвська вул.,

Юрія Олеші вул.

Де не буде світла до 18:00

Академіка Панкратової вул.,

Володимира Хавкіна вул.,

Кругова вул.,

Хутірська вул.

Де не буде світла до 19:00

Геологічна вул.,

Степова вул. 6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.