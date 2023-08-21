Отключение света в Одессе: кто останется без электроснабжения

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 августа, более 20 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6, 8,

12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8,

13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8,

13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги 1 а,

14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1 – 8,

ул. Королева академика, 34/1,

просп. Небесной сотни, 29 – 41,

ул. Тульская, 68 – 82/1,

ул. Днестровская, 2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д,

ул. Кустанайская, 2 – 28,

ул. Михаила Заднепровского, 3А – 32,

ул. Фесенко Ефима, 7 – 15

Где не будет света до 19:00

ул. Академика Вильямса, 59, 59Е, 59е, 59Ж, 59И,

ул. Люстдорфская дорога, 100 в,

ул. 1-я Пригородная, 15 – 37 а,

ул. 2-я Пригородная, 32 – 65,

ул. Кондренко, 79, 79А,

пров. Короткий, 2, 3, 4,

ул. Минская, 30,

ул. Черноморского казачества, 26 – 37,

ул. Академика Панкратовой, 1 – 31 а,

ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б – 58,

ул. Хуторская, 15 – 71.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.