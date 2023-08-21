Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання
21 серпня 2023 11:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,
- 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги 1 а,
- 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,
- вул. Корольова академіка, 34/1,
- просп. Небесної сотні, 29 – 41,
- вул. Тульська, 68 – 82/1,
- вул. Дністровська, 2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д,
- вул. Кустанайська, 2 – 28,
- вул. Михайла Задніпровського, 3А – 32,
- вул. Фесенка Юхима, 7 – 15
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Вільямса, 59, 59Е, 59є, 59Ж, 59И,
- вул. Люстдорфська дорога, 100 в,
- вул. 1-а Приміська, 15 – 37 а,
- вул. 2-а Приміська, 32 – 65,
- вул. Кондренко, 79, 79А,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- вул. Мінська, 30,
- вул. Чорноморського козацтва, 26 – 37,
- вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б – 58,
- вул. Хутірська, 15 – 71.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.