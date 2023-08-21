Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8,

12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,

13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,

13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги 1 а,

14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8,

вул. Корольова академіка, 34/1,

просп. Небесної сотні, 29 – 41,

вул. Тульська, 68 – 82/1,

вул. Дністровська, 2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д,

вул. Кустанайська, 2 – 28,

вул. Михайла Задніпровського, 3А – 32,

вул. Фесенка Юхима, 7 – 15

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Вільямса, 59, 59Е, 59є, 59Ж, 59И,

вул. Люстдорфська дорога, 100 в,

вул. 1-а Приміська, 15 – 37 а,

вул. 2-а Приміська, 32 – 65,

вул. Кондренко, 79, 79А,

пров. Короткий, 2, 3, 4,

вул. Мінська, 30,

вул. Чорноморського козацтва, 26 – 37,

вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 а,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б – 58,

вул. Хутірська, 15 – 71.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.