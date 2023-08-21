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Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання

21 серпня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 21 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 6, 8, 
  • 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8, 
  • 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8, 
  • 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги 1 а, 
  • 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 1 – 8, 
  • вул. Корольова академіка, 34/1, 
  • просп. Небесної сотні, 29 – 41, 
  • вул. Тульська, 68 – 82/1, 
  • вул. Дністровська, 2, 2Б, 2Б корп.1, 2Д, 
  • вул. Кустанайська, 2 – 28, 
  • вул. Михайла Задніпровського, 3А – 32, 
  • вул. Фесенка Юхима, 7 – 15

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Вільямса, 59, 59Е, 59є, 59Ж, 59И, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 100 в, 
  • вул. 1-а Приміська, 15 – 37 а, 
  • вул. 2-а Приміська, 32 – 65, 
  • вул. Кондренко, 79, 79А, 
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • вул. Мінська, 30, 
  • вул. Чорноморського козацтва, 26 – 37, 
  • вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 а, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б – 58, 
  • вул. Хутірська, 15 – 71.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі

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