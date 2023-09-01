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Отключение света в Одессе: кто останется без электроснабжения

1 сентября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов останется без электроснабжения
Энергетик работает на высоковольтной линии. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 августа, часть улиц в Одессе останутся без электроснабжения. Энергетики ДТЭК проводят плановые работы на сетях города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Базарная, 114,
  • ул. Заславского, 3-10/12,
  • ул. Успенская, 119-129,
  • ул. Утесова, 3-11

Работы планируют завершить к 14:00.

  • ул. Балковская, 35-35/1,
  • спуск Ковалевского, 1-10,
  • спуск Матросский, 13-15,
  • пер. Светлый, 3-7/1,
  • ул. Среднефонтанская, 30, 30/1,
  • ул. Скидановская, 5/9-23а,
  • спуск Скидановский, 7-7а,
  • ул. Солнечная, 1/2-10,
  • ул. Тенистая, 7-13а,
  • Французский бульвар, 22/4-22/5,
  • просп. Шевченко, 12/1-12/2.

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9-23а,
  • ул. Круговая, 10б-58,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, накануне зимы Украина беспокоится не только о подготовке к холодам, но и о возможных угрозах своей энергосистемы. Стали известны три сценария развития событий в ближайшее время.

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