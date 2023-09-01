Часть одесситов останется без электроснабжения

Энергетик работает на высоковольтной линии. Фото: ДТЭК

Сегодня, 1 августа, часть улиц в Одессе останутся без электроснабжения. Энергетики ДТЭК проводят плановые работы на сетях города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

ул. Базарная, 114,

ул. Заславского, 3-10/12,

ул. Успенская, 119-129,

ул. Утесова, 3-11

Работы планируют завершить к 14:00.

ул. Балковская, 35-35/1,

спуск Ковалевского, 1-10,

спуск Матросский, 13-15,

пер. Светлый, 3-7/1,

ул. Среднефонтанская, 30, 30/1,

ул. Скидановская, 5/9-23а,

спуск Скидановский, 7-7а,

ул. Солнечная, 1/2-10,

ул. Тенистая, 7-13а,

Французский бульвар, 22/4-22/5,

просп. Шевченко, 12/1-12/2.

Работы планируют завершить к 19:00.

Северный РЭС:

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9-23а,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Матросская, 2,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская, 15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

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