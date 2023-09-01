Часть одесситов останется без электроснабжения

Отключение света в Одессе: кто останется без электроснабжения
1 сентября 2023 10:50
Энергетик работает на высоковольтной линии. Фото: ДТЭК
Сегодня, 1 августа, часть улиц в Одессе останутся без электроснабжения. Энергетики ДТЭК проводят плановые работы на сетях города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Центральный РЭС:
- ул. Базарная, 114,
- ул. Заславского, 3-10/12,
- ул. Успенская, 119-129,
- ул. Утесова, 3-11
Работы планируют завершить к 14:00.
- ул. Балковская, 35-35/1,
- спуск Ковалевского, 1-10,
- спуск Матросский, 13-15,
- пер. Светлый, 3-7/1,
- ул. Среднефонтанская, 30, 30/1,
- ул. Скидановская, 5/9-23а,
- спуск Скидановский, 7-7а,
- ул. Солнечная, 1/2-10,
- ул. Тенистая, 7-13а,
- Французский бульвар, 22/4-22/5,
- просп. Шевченко, 12/1-12/2.
Работы планируют завершить к 19:00.
Северный РЭС:
- ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9-23а,
- ул. Круговая, 10б-58,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская, 15-71.
Работы планируют завершить к 19:00.
Напомним, накануне зимы Украина беспокоится не только о подготовке к холодам, но и о возможных угрозах своей энергосистемы. Стали известны три сценария развития событий в ближайшее время.