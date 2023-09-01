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Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання

1 вересня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишиться без електропостачання
Енергетик працює на високовольтній лінії. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 серпня, частина вулиць в Одесі залишаться без електропостачання. Енергетики ДТЕК проводять планові роботи на мережах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ: 

  • вул. Базарна, 114,
  • вул. Заславського, 3-10/12,  
  • вул. Успенська, 119-129,  
  • вул. Утьосова, 3-11  

    Роботи планують завершити до 14:00.

  • вул. Балківська, 35 -35/1,
  • узвіз Ковалевського, 1-10,
  • узвіз Матроський, 13-15,
  • пров. Світлий, 3-7/1,
  • вул. Середньофонтанська, 30, 30/1,
  • вул. Скидановська, 5/9-23а,
  • узвіз Скидановський, 7-7а,
  • вул. Сонячна, 1/2-10,
  • вул. Тіниста, 7-13а,
  • Французький бульвар, 22/4-22/5,
  • просп. Шевченка, 12/1-12/2.        

Роботи планують завершити до 19:00.

Північний РЕМ: 

  • вул. Академіка Панкратової, 1-31а, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9 -23а,
  • вул. Кругова, 10б-58,
  • вул. Матроська, 2,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Хутірська, 15-71.     

Роботи планують завершити до 19:00.

Нагадаємо, напередодні зими Україна турбується не лише про підготовку до холодів, а й про можливі загрози для своєї енергосистеми. Стали відомі три сценарії розвитку подій найближчим часом.

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