Частина одеситів залишиться без електропостачання

Енергетик працює на високовольтній лінії. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 серпня, частина вулиць в Одесі залишаться без електропостачання. Енергетики ДТЕК проводять планові роботи на мережах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Базарна, 114,

вул. Заславського, 3-10/12,

вул. Успенська, 119-129,

вул. Утьосова, 3-11

Роботи планують завершити до 14:00.

вул. Балківська, 35 -35/1,

узвіз Ковалевського, 1-10,

узвіз Матроський, 13-15,

пров. Світлий, 3-7/1,

вул. Середньофонтанська, 30, 30/1,

вул. Скидановська, 5/9-23а,

узвіз Скидановський, 7-7а,

вул. Сонячна, 1/2-10,

вул. Тіниста, 7-13а,

Французький бульвар, 22/4-22/5,

просп. Шевченка, 12/1-12/2.

Роботи планують завершити до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9 -23а,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Матроська, 2,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська, 15-71.

Роботи планують завершити до 19:00.

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