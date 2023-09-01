Частина одеситів залишиться без електропостачання

Відключення світла в Одесі: хто залишиться без електропостачання
1 вересня 2023 10:50
Енергетик працює на високовольтній лінії. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 1 серпня, частина вулиць в Одесі залишаться без електропостачання. Енергетики ДТЕК проводять планові роботи на мережах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Центральний РЕМ:
- вул. Базарна, 114,
- вул. Заславського, 3-10/12,
- вул. Успенська, 119-129,
- вул. Утьосова, 3-11
Роботи планують завершити до 14:00.
- вул. Балківська, 35 -35/1,
- узвіз Ковалевського, 1-10,
- узвіз Матроський, 13-15,
- пров. Світлий, 3-7/1,
- вул. Середньофонтанська, 30, 30/1,
- вул. Скидановська, 5/9-23а,
- узвіз Скидановський, 7-7а,
- вул. Сонячна, 1/2-10,
- вул. Тіниста, 7-13а,
- Французький бульвар, 22/4-22/5,
- просп. Шевченка, 12/1-12/2.
Роботи планують завершити до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9 -23а,
- вул. Кругова, 10б-58,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська, 15-71.
Роботи планують завершити до 19:00.
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