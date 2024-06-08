Кому из одесситов стоит подготовиться к выключению электричества сегодня

Лампочка горит. Фото иллюстративное: Pixel

Сегодня, 8 июня, в Одесской области под вечер введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать 8 июня для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 24:00. Однако время может измениться в зависимости от ситуации с потреблением электроэнергии.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

ул. Вторая, 20,

ул. Василия Симоненко, 2а

Работы до 15:00.

Центральный РЭС

ул. Кузнечная, 59,

ул. Преображенская, 41, 43, 66, 60, 62,

пров. Ониловой, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14,

сквер Старобазарный, 3, 7,

ул. Троицкая, 44,46, 45-49/51, 35,39, 56-60,

ул. Успенская, 60-64, 97-105, 89,

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 27,

пров. Покровский, 10-16,

пров. Нечипоренко, 8-14, 15,

ул. Новосельского, 106-110

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

ул. 10-я линия на жилом массиве, 4-18,

ул. 11-я линия на жилом массиве, 7-13, 12-16,

ул. 12-я линия на жилом массиве, 14-18,

ул. 9-я линия на жилом массиве, 11-17, 12-18а,

ул. Керченская, 101-131,

пров. 2-й Керченский, 1-15,

бульвар Десантный, 1, 16, 18,

ул. Капитана Кузнецова, 92-102.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.