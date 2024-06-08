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Відключення світла в Одесі — хто залишиться без електропостачання на весь день

8 червня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кому з одеситів варто підготуватися до вимкнення електрики сьогодні
Лампочка горить. Фото ілюстративне: Pixel
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 8 червня, в Одеській області під вечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 8 червня для  промислових  та побутових споживачів з 16:00 до 24:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії. 

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ: 

  • вул. Друга, 20, 
  • вул. Василя Симоненка, 2а 

Роботи до 15:00.

Центральний РЕМ

  • вул. Ковальська, 59,
  • вул. Преображенська,  41, 43, 66, 60, 62,
  • пров. Онілової, 3, 4, 6,  8/10, 9, 12, 14,  
  • сквер Старобазарний, 3, 7,
  • вул. Троїцька, 44,46, 45-49/51, 35,39, 56-60,
  • вул. Успенська, 60-64, 97-105, 89,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27,
  • пров. Покровський, 10-16,
  • пров. Нечипоренка, 8-14, 15,
  • вул. Новосельського, 106-110 

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ: 

  • вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
  • вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-13, 12-16,
  • вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-17, 12-18а,
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • бульвар Десантний, 1, 16, 18,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 92-102.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

ДТЕК
Одеська ОДА
відключення світла
світло
Одеса
електроенергія
Одеська область
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