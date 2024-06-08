Кому з одеситів варто підготуватися до вимкнення електрики сьогодні

Відключення світла в Одесі — хто залишиться без електропостачання на весь день
Сьогодні, 8 червня, в Одеській області під вечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 8 червня для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 24:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.
Де не буде світла через планові роботи
Південний РЕМ:
- вул. Друга, 20,
- вул. Василя Симоненка, 2а
Роботи до 15:00.
Центральний РЕМ
- вул. Ковальська, 59,
- вул. Преображенська, 41, 43, 66, 60, 62,
- пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14,
- сквер Старобазарний, 3, 7,
- вул. Троїцька, 44,46, 45-49/51, 35,39, 56-60,
- вул. Успенська, 60-64, 97-105, 89,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27,
- пров. Покровський, 10-16,
- пров. Нечипоренка, 8-14, 15,
- вул. Новосельського, 106-110
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
- вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-13, 12-16,
- вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
- вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-17, 12-18а,
- вул. Керченська, 101-131,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- бульвар Десантний, 1, 16, 18,
- вул. Капітана Кузнєцова, 92-102.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.
Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
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