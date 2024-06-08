Кому з одеситів варто підготуватися до вимкнення електрики сьогодні

Лампочка горить. Фото ілюстративне: Pixel

Сьогодні, 8 червня, в Одеській області під вечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 8 червня для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 24:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

вул. Друга, 20,

вул. Василя Симоненка, 2а

Роботи до 15:00.

Центральний РЕМ

вул. Ковальська, 59,

вул. Преображенська, 41, 43, 66, 60, 62,

пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14,

сквер Старобазарний, 3, 7,

вул. Троїцька, 44,46, 45-49/51, 35,39, 56-60,

вул. Успенська, 60-64, 97-105, 89,

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 27,

пров. Покровський, 10-16,

пров. Нечипоренка, 8-14, 15,

вул. Новосельського, 106-110

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,

вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-13, 12-16,

вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,

вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-17, 12-18а,

вул. Керченська, 101-131,

пров. 2-й Керченський, 1-15,

бульвар Десантний, 1, 16, 18,

вул. Капітана Кузнєцова, 92-102.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.