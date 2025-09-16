В Одессе 16 сентября будут отключать свет из-за ремонтов

Энергетики проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 16 сентября, в Одессе снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть горожан останется без электроснабжения. По информации энергетиков, свет должны вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-6 Садовая,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 81-90,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-20,

Коровицкого, 115-51,

Кошица, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 23-41,

Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 23-68,

Неждановой, 30-129,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная, 8,

Украинская, 1-20,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-174,

Светлая, 1-14,

Узикова, 1-39,

Хавкина, 64-70,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1-5,

Шполянская, 74-119,

Штилева, 2-118,

Ядова, 58,

Николаевская дор., 65,

переулок 1-3й Дунаевского,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

переулок 1й Пересыпский, 8-14,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

переулок. Ионы Атаманского, 1-15,

ул. Л.Украинки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52,

спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18.00

Авангардная, 1-31,

Дорожная, 10а, 12а,

Ивахненко, 9-86,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Обрывистая, 1-22,

переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Балковская, 54,54б,в.

Работы до 18.00

Южный РЭС:

Ак. Вернадского, 1-51,

Хрустальная, 1,

переулок 2й Равенства, 1,4,

переулок Львовский, 1-10,

Баштанная, 2-16,

Вазовая, 9,

Сумская, 1-31,

Цветочная, 4,

переулок Летний, 5,

Китобойная, 2-92,

переулок 1-2й Академический, 1-21,

переулок Ипподромный, 2-12,

переулок Флотский, 17,

переулок Славы, 1-10,

Педагогическая, 21,

Рясная, 1-35,

переулок Молокова, 1-12,

Лядова, 1-15,

Арбузный, 1-18,

Ахматовой, 1-20,

Равенства, 1-48,

Черниговская, 1-24,

Дмитриевская, 1-45,

переулок 2й Дачный, 1-9,

переулок Ровный, 1-11,

переулок 1й Обильный, 1-15,

переулок Исторический, 1-14,

Крымская, 1-3,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок 1-2й Китобойный, 1-50,

Планетный, 1-38,

Левкоева, 1-7,

Академическая, 1-47,

Немировича-Данченко, 10-16,

Архитектурная, 10-14,

Окружная, 17-42,

Костанди, 14/21,

Собинова, 15-20,

Черниговский переулок, 1-8,

переулок Крымский, 1-22,

Шелухина, 1-33,

Драгоманова, 1-25,

переулок Климовича, 2-8,

Елочная, 2-38,

переулок Кричевского, 2-7,

переулок Львовский, 2/1,

переулок Лазурского, 2а,3,

Флотская, 2-23,

переулок Делоне, 3-22,

переулок Чубинского, 3-7,

Дачная, 3-30,

Прорезная, 5,5а,

Львовская, 7-58,

Куприна, 7-54,

Донцова, 5в,

Айвазовского, 70-72,

Вертелецкого, 7б, 13,

Бурлюка, 8-30.

Работы до 19.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

