Отключения света в Одессе — кого коснется

Отключения света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:52
В Одессе 16 сентября будут отключать свет из-за ремонтов
Энергетики проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 16 сентября, в Одессе снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть горожан останется без электроснабжения. По информации энергетиков, свет должны вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-6 Садовая,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-20,
  • Коровицкого, 115-51,
  • Кошица, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23-41,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Украинская, 1-20,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-174,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова, 1-39,
  • Хавкина, 64-70,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева, 2-118,
  • Ядова, 58,
  • Николаевская дор., 65,
  • переулок 1-3й Дунаевского,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • переулок 1й Пересыпский, 8-14,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18.00

  • Авангардная, 1-31,
  • Дорожная, 10а, 12а,
  • Ивахненко, 9-86,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • переулок Станишевской, 1-21.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

  • Балковская, 54,54б,в.

Работы до 18.00

Южный РЭС:

  • Ак. Вернадского, 1-51,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок 2й Равенства, 1,4,
  • переулок Львовский, 1-10,
  • Баштанная, 2-16,
  • Вазовая, 9,
  • Сумская, 1-31,
  • Цветочная, 4,
  • переулок Летний, 5,
  • Китобойная, 2-92,
  • переулок 1-2й Академический, 1-21,
  • переулок Ипподромный, 2-12,
  • переулок Флотский, 17,
  • переулок Славы, 1-10,
  • Педагогическая, 21,
  • Рясная, 1-35,
  • переулок Молокова, 1-12,
  • Лядова, 1-15,
  • Арбузный, 1-18,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Равенства, 1-48,
  • Черниговская, 1-24,
  • Дмитриевская, 1-45,
  • переулок 2й Дачный, 1-9,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • переулок 1й Обильный, 1-15,
  • переулок Исторический, 1-14,
  • Крымская, 1-3,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок 1-2й Китобойный, 1-50,
  • Планетный, 1-38,
  • Левкоева, 1-7,
  • Академическая, 1-47,
  • Немировича-Данченко, 10-16,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Окружная, 17-42,
  • Костанди, 14/21,
  • Собинова, 15-20,
  • Черниговский переулок, 1-8,
  • переулок Крымский, 1-22,
  • Шелухина, 1-33,
  • Драгоманова, 1-25,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • Елочная, 2-38,
  • переулок Кричевского, 2-7,
  • переулок Львовский, 2/1,
  • переулок Лазурского, 2а,3,
  • Флотская, 2-23,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Чубинского, 3-7,
  • Дачная, 3-30,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Львовская, 7-58,
  • Куприна, 7-54,
  • Донцова, 5в,
  • Айвазовского, 70-72,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Бурлюка, 8-30.

Работы до 19.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что думают харьковчане о возможных блекаутах. Также мы сообщали, как львовяне готовятся к возможным отключениям света.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
