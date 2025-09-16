В Одессе 16 сентября будут отключать свет из-за ремонтов

Отключения света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 16 сентября, в Одессе снова будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть горожан останется без электроснабжения. По информации энергетиков, свет должны вернуть до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-6 Садовая,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 81-90,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-20,
- Коровицкого, 115-51,
- Кошица, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23-41,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная, 8,
- Украинская, 1-20,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-174,
- Светлая, 1-14,
- Узикова, 1-39,
- Хавкина, 64-70,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1-5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилева, 2-118,
- Ядова, 58,
- Николаевская дор., 65,
- переулок 1-3й Дунаевского,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- переулок 1й Пересыпский, 8-14,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
Работы до 18.00
- Авангардная, 1-31,
- Дорожная, 10а, 12а,
- Ивахненко, 9-86,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- переулок Станишевской, 1-21.
Работы до 20.00
Центральный РЭС:
- Балковская, 54,54б,в.
Работы до 18.00
Южный РЭС:
- Ак. Вернадского, 1-51,
- Хрустальная, 1,
- переулок 2й Равенства, 1,4,
- переулок Львовский, 1-10,
- Баштанная, 2-16,
- Вазовая, 9,
- Сумская, 1-31,
- Цветочная, 4,
- переулок Летний, 5,
- Китобойная, 2-92,
- переулок 1-2й Академический, 1-21,
- переулок Ипподромный, 2-12,
- переулок Флотский, 17,
- переулок Славы, 1-10,
- Педагогическая, 21,
- Рясная, 1-35,
- переулок Молокова, 1-12,
- Лядова, 1-15,
- Арбузный, 1-18,
- Ахматовой, 1-20,
- Равенства, 1-48,
- Черниговская, 1-24,
- Дмитриевская, 1-45,
- переулок 2й Дачный, 1-9,
- переулок Ровный, 1-11,
- переулок 1й Обильный, 1-15,
- переулок Исторический, 1-14,
- Крымская, 1-3,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок 1-2й Китобойный, 1-50,
- Планетный, 1-38,
- Левкоева, 1-7,
- Академическая, 1-47,
- Немировича-Данченко, 10-16,
- Архитектурная, 10-14,
- Окружная, 17-42,
- Костанди, 14/21,
- Собинова, 15-20,
- Черниговский переулок, 1-8,
- переулок Крымский, 1-22,
- Шелухина, 1-33,
- Драгоманова, 1-25,
- переулок Климовича, 2-8,
- Елочная, 2-38,
- переулок Кричевского, 2-7,
- переулок Львовский, 2/1,
- переулок Лазурского, 2а,3,
- Флотская, 2-23,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Чубинского, 3-7,
- Дачная, 3-30,
- Прорезная, 5,5а,
- Львовская, 7-58,
- Куприна, 7-54,
- Донцова, 5в,
- Айвазовского, 70-72,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Бурлюка, 8-30.
Работы до 19.00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
