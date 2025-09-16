В Одесі 16 вересня відключатимуть світло через ремонти

Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 16 вересня, в Одесі знову проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. Через це частина містят залишиться без електропостачання. За інформацією енергетиків, світло мають повернути до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-6 Садова,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка, 81-90,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-20,

Коровицького, 115-51,

Кошиця, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 23-41,

Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 23-68,

Нежданової, 30-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна, 8,

Українська, 1-20,

Південна дор., 1-73,

Похила, 1-174,

Світла, 1-14,

Узікова, 1-39,

Хавкіна, 64-70,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1-5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,

Ядова, 58,

Миколаївська дор., 65,

пров. 1-3й Дунаєвського,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

пров. 1й Пересипський, 8-14,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

вул. Л.Українки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52,

узвіз 2й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18.00

Авангардна, 1-31,

Дорожня, 10а,12а,

Івахненка, 9-86,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-30,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Обривиста, 1-22,

пров. Станішевської, 1-21.

Роботи до 20.00

Центральний РЕМ:

Балківська, 54,54б,в.

Роботи до 18.00

Південний РЕМ:

Ак. Вернадського, 1-51,

Кришталева, 1,

пров. 2й Рівності, 1,4,

пров. Львівський, 1-10,

Баштанна, 2-16,

Вазова, 9,

Сумська, 1-31,

Квіткова, 4,

пров. Літній, 5,

Китобійна, 2-92,

пров. 1-2й Академічний, 1-21,

пров. Іподромний, 2-12,

пров. Флотський, 17,

пров. Слави, 1-10,

Педагогічна, 21,

Рясна, 1-35,

пров. Молокова, 1-12,

Лядова, 1-15,

Кавунова, 1-18,

Ахматової, 1-20,

Рівності, 1-48,

Чернігівська, 1-24,

Дмитрієвська, 1-45,

пров. 2й Дачний, 1-9,

пров. Рівний, 1-11,

пров. 1й Рясний, 1-15,

пров. Історичний, 1-14,

Кримська, 1-3,

пров. Чеховського, 1-8,

пров. 1-2й Китобійний, 1-50,

Планетна, 1-38,

Левкоєва, 1-7,

Академічна, 1-47,

Неміровича-Данченка, 10-16,

Архітектурна, 10-14,

Окружна, 17-42,

Костанді, 14/21,

Собінова, 15-20,

пров. Чернігівський, 1-8,

пров. Кримський, 1-22,

Шелухина, 1-33,

Драгоманова, 1-25,

пров. Климовича, 2-8,

Ялинкова, 2-38,

пров. Кричевського, 2-7,

пров. Львівський, 2/1,

пров. Лазурського, 2а,3,

Флотська, 2-23,

пров. Делоне, 3-22,

пров. Чубинського, 3-7,

Дачна, 3-30,

Прорізна, 5,5а,

Львівська, 7-58,

Купріна, 7-54,

Донцова, 5в,

Айвазовського, 70-72,

Вертелецького, 7б, 13,

Бурлюка, 8-30.

Роботи до 19.00

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, що думають харків’яни про можливі блекаути. Також ми повідомляли, як львів'яни готуються до можливих відключень світла.