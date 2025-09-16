В Одесі 16 вересня відключатимуть світло через ремонти

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 16 вересня, в Одесі знову проводитимуться ремонтні роботи на електромережах. Через це частина містят залишиться без електропостачання. За інформацією енергетиків, світло мають повернути до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-6 Садова,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана,
- Донецька, 1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка, 81-90,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-20,
- Коровицького, 115-51,
- Кошиця, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 23-41,
- Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 23-68,
- Нежданової, 30-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна, 8,
- Українська, 1-20,
- Південна дор., 1-73,
- Похила, 1-174,
- Світла, 1-14,
- Узікова, 1-39,
- Хавкіна, 64-70,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1-5,
- Шполянська, 74-119,
- Штильова, 2-118,
- Ядова, 58,
- Миколаївська дор., 65,
- пров. 1-3й Дунаєвського,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- пров. 1й Пересипський, 8-14,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- узвіз 2й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18.00
- Авангардна, 1-31,
- Дорожня, 10а,12а,
- Івахненка, 9-86,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-30,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Обривиста, 1-22,
- пров. Станішевської, 1-21.
Роботи до 20.00
Центральний РЕМ:
- Балківська, 54,54б,в.
Роботи до 18.00
Південний РЕМ:
- Ак. Вернадського, 1-51,
- Кришталева, 1,
- пров. 2й Рівності, 1,4,
- пров. Львівський, 1-10,
- Баштанна, 2-16,
- Вазова, 9,
- Сумська, 1-31,
- Квіткова, 4,
- пров. Літній, 5,
- Китобійна, 2-92,
- пров. 1-2й Академічний, 1-21,
- пров. Іподромний, 2-12,
- пров. Флотський, 17,
- пров. Слави, 1-10,
- Педагогічна, 21,
- Рясна, 1-35,
- пров. Молокова, 1-12,
- Лядова, 1-15,
- Кавунова, 1-18,
- Ахматової, 1-20,
- Рівності, 1-48,
- Чернігівська, 1-24,
- Дмитрієвська, 1-45,
- пров. 2й Дачний, 1-9,
- пров. Рівний, 1-11,
- пров. 1й Рясний, 1-15,
- пров. Історичний, 1-14,
- Кримська, 1-3,
- пров. Чеховського, 1-8,
- пров. 1-2й Китобійний, 1-50,
- Планетна, 1-38,
- Левкоєва, 1-7,
- Академічна, 1-47,
- Неміровича-Данченка, 10-16,
- Архітектурна, 10-14,
- Окружна, 17-42,
- Костанді, 14/21,
- Собінова, 15-20,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- пров. Кримський, 1-22,
- Шелухина, 1-33,
- Драгоманова, 1-25,
- пров. Климовича, 2-8,
- Ялинкова, 2-38,
- пров. Кричевського, 2-7,
- пров. Львівський, 2/1,
- пров. Лазурського, 2а,3,
- Флотська, 2-23,
- пров. Делоне, 3-22,
- пров. Чубинського, 3-7,
- Дачна, 3-30,
- Прорізна, 5,5а,
- Львівська, 7-58,
- Купріна, 7-54,
- Донцова, 5в,
- Айвазовського, 70-72,
- Вертелецького, 7б, 13,
- Бурлюка, 8-30.
Роботи до 19.00
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали, що думають харків’яни про можливі блекаути. Також ми повідомляли, як львів'яни готуються до можливих відключень світла.
