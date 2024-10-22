Кто из одесситов без света 22 октября

Опора линии электропередач. Фото: ДТЭК

Во вторник, 22 октября, без света остались жители разных районов Одессы. Электроснабжение прекратили из-за ремонтов, проводимых специалистами ДТЭК. Вернуть электричество в дома обещают вечером. В то же время, свет могут дать раньше или позже — это зависит от того, насколько сложны работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая;

Аркадийская аллея;

Бригадная, 23–55;

Гвардейская, 7-21;

Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 49-61;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Зеленая Балка, 58;

Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;

Ицхака Рябина, 25;

Кольцевая, 1-12;

Крутоярская, 25;

Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;

Левитана, 121, 119, 119а.

Работы до 17:00.

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

ул. Балтиморская (Посмитного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;

Симоненко, 1,11а;

Сухолиманская, 3/33, 29,51, 49;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Чубаевская, 8,8/корп.1,12;

Штурвальная, 15-21б;

Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

Зеленая горка, 28;

пров. 1-й Равенства, 90, 86,197;

пров. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7;

пер. Абрикосовая, 1-29, 43;

пер. Аркадиевский, 1-24а;

пер. Каберне (пер. 2-й Иванова), 4;

пер. Валерия Самофалова (Каманина);

пер. Коллективный, 1-16;

пер. Мореходный, 22/22а;

пер. Мореходный, 6,10,15а;

пер. Морской, 1-43;

пер. Равенства, 92;

пер. Университетский, 2-7;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесной сотни, 75.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

2-а, 10-а, 9-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39 -а, 40-я линии на жилом массиве;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;

Академика Заболотного;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (восьмого марта);

Героев обороны Одессы, 22-66;

Каменщиков (Гладкова), 78-293;

Жевахова, 4-61а;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Жолио Кюри;

Капитана Кузнецова;

Карышковского, 2-60;

Керченская, 101-131;

Крымская, 67, 69, 71;

Бахмутская (Курская);

Леси Украинки, 45-122;

Локомотивная, 1-27;

Льва Симиренко, 2,2/1, 33а;

Марсельская, 1-20;

Мицкевича, 9;

Орловская, 1-13;

Победы, 47-87;

Рельефная, 1-27;

Республиканская, 194–289;

Рыночная, 7;

Серогодского, 56/58, 58, 60, 62;

Соляная, 4-85;

Степная, 1-14;

Тепличная;

Хаджибейская дорога, 313;

Центральная, 2-36;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский;

пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский);

пер. 2-й Керченский, 1-15;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

10-го Апреля, 3;

Осташкина, 3;

Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;

Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а;

Станок, 1-19;

Выездная, 1-44;

Градоначальническая, 1;

Европейская, 2, 4, 4а, 6;

Кленовая, 2а;

Кропивницкого;

Люстдорфская дорога, 18/6-я, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а;

Мечникова, 56-74а;

Новикова;

Партизанская, 3-30;

Раскидайловская, 1;

Старопортофранковская, 28, 30;

ул. Столбовая,

пер. Хвойный, 15;

Кирпичнозаводская, 3-17а;

пер. Люстдорфская, 8;

спуск Военный, 3;

Чуматько, 7,41;

Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а;

дорога Овидиопольская, 3/1;

Богун, 6а,12/2,21;

Цветочная, 1-21;

пер. Цветочный, 10;

Платанова;

Радостная, 114,116;

Святослава Рихтера;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

проезд Сиреневый, 1-6;

пер. Ковровый, 5-9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а;

Гранатная, 1–16б;

Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;

пер. Гранатный, 2-8/корп.1;

Граничная;

пер. Граничный, 1-74;

пер. Малиновский, 7;

Бажана, 1-20;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Апрельская, 20-33/1;

Косяченко Алексея;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Сельская, 7-44;

Ближние Мельницы (Кондренко);

пер. Короткое, 2-4;

Граничная, 22, 22б;

Текстильщиков, 1-14а;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

Тенистая, 9/корп.12;

Туристская, 1-9, 14, 15;

пер. Туристский, 2-12б.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, есть ли ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если нет, сообщите о ней одним из следующих способов:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе может быть перенесен старт отопительного сезона. Это зависит от температуры за окном.

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