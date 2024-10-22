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Отключения света в Одессе — кого это коснется

22 октября 2024 09:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов без света 22 октября
Опора линии электропередач. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 22 октября, без света остались жители разных районов Одессы. Электроснабжение прекратили из-за ремонтов, проводимых специалистами ДТЭК. Вернуть электричество в дома обещают вечером. В то же время, свет могут дать раньше или позже — это зависит от того, насколько сложны работы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая;
  • Аркадийская аллея;
  • Бригадная, 23–55;
  • Гвардейская, 7-21;
  • Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 49-61;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Зеленая Балка, 58;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;
  • Ицхака Рябина, 25;
  • Кольцевая, 1-12;
  • Крутоярская, 25;
  • Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
  • Левитана, 121, 119, 119а.

Работы до 17:00.

  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • ул. Балтиморская (Посмитного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;
  • Симоненко, 1,11а;
  • Сухолиманская, 3/33, 29,51, 49;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Чубаевская, 8,8/корп.1,12;
  • Штурвальная, 15-21б;
  • Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40;
  • Зеленая горка, 28;
  • пров. 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • пров. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7;
  • пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
  • пер. Аркадиевский, 1-24а;
  • пер. Каберне (пер. 2-й Иванова), 4;
  • пер. Валерия Самофалова (Каманина);
  • пер. Коллективный, 1-16;
  • пер. Мореходный, 22/22а;
  • пер. Мореходный, 6,10,15а;
  • пер. Морской, 1-43;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Университетский, 2-7;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • просп. Небесной сотни, 75.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 2-а, 10-а, 9-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39 -а, 40-я линии на жилом массиве;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;
  • Академика Заболотного;
  • Балтская дорога, 28;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта);
  • Героев обороны Одессы, 22-66;
  • Каменщиков (Гладкова), 78-293;
  • Жевахова, 4-61а;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Жолио Кюри;
  • Капитана Кузнецова;
  • Карышковского, 2-60;
  • Керченская, 101-131;
  • Крымская, 67, 69, 71;
  • Бахмутская (Курская);
  • Леси Украинки, 45-122;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Льва Симиренко, 2,2/1, 33а;
  • Марсельская, 1-20;
  • Мицкевича, 9;
  • Орловская, 1-13;
  • Победы, 47-87;
  • Рельефная, 1-27;
  • Республиканская, 194–289;
  • Рыночная, 7;
  • Серогодского, 56/58, 58, 60, 62;
  • Соляная, 4-85;
  • Степная, 1-14;
  • Тепличная;
  • Хаджибейская дорога, 313;
  • Центральная, 2-36;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский);
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • 10-го Апреля, 3;
  • Осташкина, 3;
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;
  • Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а;
  • Станок, 1-19;
  • Выездная, 1-44;
  • Градоначальническая, 1;
  • Европейская, 2, 4, 4а, 6;
  • Кленовая, 2а;
  • Кропивницкого;
  • Люстдорфская дорога, 18/6-я, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а;
  • Мечникова, 56-74а;
  • Новикова;
  • Партизанская, 3-30;
  • Раскидайловская, 1;
  • Старопортофранковская, 28, 30;
  • ул. Столбовая,
  • пер. Хвойный, 15;
  • Кирпичнозаводская, 3-17а;
  • пер. Люстдорфская, 8;
  • спуск Военный, 3;
  • Чуматько, 7,41;
  • Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • Богун, 6а,12/2,21;
  • Цветочная, 1-21;
  • пер. Цветочный, 10;
  • Платанова;
  • Радостная, 114,116;
  • Святослава Рихтера;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а;
  • Гранатная, 1–16б;
  • Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • Граничная;
  • пер. Граничный, 1-74;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Бажана, 1-20;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Косяченко Алексея;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Сельская, 7-44;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Граничная, 22, 22б;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 1-9, 14, 15;
  • пер. Туристский, 2-12б.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, есть ли ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если нет, сообщите о ней одним из следующих способов:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе может быть перенесен старт отопительного сезона. Это зависит от температуры за окном.

Также в "Нефтегазе" рассказали, в каком случае потребители могут вернуть деньги по оплате за газ.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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