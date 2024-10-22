Кто из одесситов без света 22 октября

Отключения света в Одессе — кого это коснется
Во вторник, 22 октября, без света остались жители разных районов Одессы. Электроснабжение прекратили из-за ремонтов, проводимых специалистами ДТЭК. Вернуть электричество в дома обещают вечером. В то же время, свет могут дать раньше или позже — это зависит от того, насколько сложны работы.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Абрикосовая;
- Аркадийская аллея;
- Бригадная, 23–55;
- Гвардейская, 7-21;
- Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 49-61;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Зеленая Балка, 58;
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 2, 4, 4/1;
- Ицхака Рябина, 25;
- Кольцевая, 1-12;
- Крутоярская, 25;
- Сечевых стрелков (Леваневского), 2/22;
- Левитана, 121, 119, 119а.
Работы до 17:00.
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- ул. Балтиморская (Посмитного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195;
- Симоненко, 1,11а;
- Сухолиманская, 3/33, 29,51, 49;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Чубаевская, 8,8/корп.1,12;
- Штурвальная, 15-21б;
- Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а;
- дорога Фонтанская, 106/37, 40;
- Зеленая горка, 28;
- пров. 1-й Равенства, 90, 86,197;
- пров. Глуховский (пер. 2-й Амурский), 1б, 2,7;
- пер. Абрикосовая, 1-29, 43;
- пер. Аркадиевский, 1-24а;
- пер. Каберне (пер. 2-й Иванова), 4;
- пер. Валерия Самофалова (Каманина);
- пер. Коллективный, 1-16;
- пер. Мореходный, 22/22а;
- пер. Мореходный, 6,10,15а;
- пер. Морской, 1-43;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Университетский, 2-7;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесной сотни, 75.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 2-а, 10-а, 9-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39 -а, 40-я линии на жилом массиве;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;
- Академика Заболотного;
- Балтская дорога, 28;
- Викандера и Ларсена (восьмого марта);
- Героев обороны Одессы, 22-66;
- Каменщиков (Гладкова), 78-293;
- Жевахова, 4-61а;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Жолио Кюри;
- Капитана Кузнецова;
- Карышковского, 2-60;
- Керченская, 101-131;
- Крымская, 67, 69, 71;
- Бахмутская (Курская);
- Леси Украинки, 45-122;
- Локомотивная, 1-27;
- Льва Симиренко, 2,2/1, 33а;
- Марсельская, 1-20;
- Мицкевича, 9;
- Орловская, 1-13;
- Победы, 47-87;
- Рельефная, 1-27;
- Республиканская, 194–289;
- Рыночная, 7;
- Серогодского, 56/58, 58, 60, 62;
- Соляная, 4-85;
- Степная, 1-14;
- Тепличная;
- Хаджибейская дорога, 313;
- Центральная, 2-36;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтский;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский);
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского).
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- 10-го Апреля, 3;
- Осташкина, 3;
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1-10;
- Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а;
- Станок, 1-19;
- Выездная, 1-44;
- Градоначальническая, 1;
- Европейская, 2, 4, 4а, 6;
- Кленовая, 2а;
- Кропивницкого;
- Люстдорфская дорога, 18/6-я, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а;
- Мечникова, 56-74а;
- Новикова;
- Партизанская, 3-30;
- Раскидайловская, 1;
- Старопортофранковская, 28, 30;
- ул. Столбовая,
- пер. Хвойный, 15;
- Кирпичнозаводская, 3-17а;
- пер. Люстдорфская, 8;
- спуск Военный, 3;
- Чуматько, 7,41;
- Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- Богун, 6а,12/2,21;
- Цветочная, 1-21;
- пер. Цветочный, 10;
- Платанова;
- Радостная, 114,116;
- Святослава Рихтера;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пер. Ковровый, 5-9;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а;
- Гранатная, 1–16б;
- Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-131;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-51;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- Граничная;
- пер. Граничный, 1-74;
- пер. Малиновский, 7;
- Бажана, 1-20;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Апрельская, 20-33/1;
- Косяченко Алексея;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Сельская, 7-44;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- пер. Короткое, 2-4;
- Граничная, 22, 22б;
- Текстильщиков, 1-14а;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- Тенистая, 9/корп.12;
- Туристская, 1-9, 14, 15;
- пер. Туристский, 2-12б.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, проверьте, есть ли ваш адрес в списке зарегистрированных аварий на официальном сайте ДТЭК. Если нет, сообщите о ней одним из следующих способов:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе может быть перенесен старт отопительного сезона. Это зависит от температуры за окном.
Также в "Нефтегазе" рассказали, в каком случае потребители могут вернуть деньги по оплате за газ.
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