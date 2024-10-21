Коли в Одесі почнуть опалювальний сезон

Котельню готують до опалювального сезону. Фото: КП "ТМО"

Початок опалювального сезону в Одесі не прив'язаний до конкретної дати, а залежить від температури повітря. Тепло у домівки одеситів дадуть у листопаді, але коли саме — поки невідомо.

Про це на пресконференції розповіла заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова.

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Коли буде тепло

За словами чиновниці, опалювальний період стартує, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становитиме +8 ℃ або нижче. Після цього мер має видати відповідне розпорядження.

"За таких температурних показників підприємство почне забезпечувати теплом спершу соціальні обʼєкти, згодом побутових споживачів. Якщо орієнтуватися на дані Гідрометцентру, можна констатувати, що опалювальний сезон в Одесі розпочнеться в листопаді", — зазначила Ганна Позднякова.

Готовність до зими

Директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Валерій Іванов розповів, що всі міські котельні станом на сьогодні готові до початку роботи.

"Згідно з графіком виконано обпресування поверхонь нагріву всіх котлів котелень підприємства, усунені виявлені пошкодження по всіх котельнях, виконане гідравлічне обпресування всіх теплових мереж", — повідомив він.

Також у мерії наголосили, що тариф для побутових споживачів залишається незмінним і становить 1813 грн/Гкал.

Нагадаємо, уряд Швеції пообіцяв допомогти Одесі впоратися з опалювальним сезоном.

Також мерія уклала контракти для енергомодернізації 23 міських шкіл. Це дозволить суттєво зекономити на опаленні.