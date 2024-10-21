Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Старт отопительного сезона в Одессе могут перенести — причины arrow

Старт отопительного сезона в Одессе могут перенести — причины

21 октября 2024 16:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Когда в Одессе начнут отопительный сезон
Котельную готовят к отопительному сезону. Фото: КП "ТГО"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Начало отопительного сезона в Одессе не привязано к конкретной дате, а зависит от температуры воздуха. Тепло в дома одесситов дадут в ноябре, но когда именно — пока неизвестно.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова.

Читайте также:

Когда будет тепло

По словам чиновницы, отопительный период стартует, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 ℃ или ниже. После этого мэр должен выдать соответствующее распоряжение.

"При таких температурных показателях предприятие начнет обеспечивать теплом сначала социальные объекты, впоследствии — бытовых потребителей. Если ориентироваться на данные Гидрометцентра, можно констатировать, что отопительный сезон в Одессе начнется в ноябре", — отметила Анна Позднякова.

Готовность к зиме

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов рассказал, что все городские котельные на сегодня готовы к началу работы.

"Согласно графику выполнена опрессовка поверхностей нагрева всех котлов котельных предприятия, устранены обнаруженные повреждения по всем котельным, выполнена гидравлическая опрессовка всех тепловых сетей", — сообщил он.

Также в мэрии подчеркнули, что тариф для бытовых потребителей остается неизменным и составляет 1813 грн/гкал.

Напомним, правительство Швеции пообещало помочь Одессе справиться с отопительным сезоном.

Также мэрия заключила контракты по энергомодернизации 23 городских школ. Это позволит существенно сэкономить на отоплении.

отопление коммунальные услуги Одесса отопительный сезон Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

17:16 Оккупанты снова расстреляли двух украинских пленных — что известно

17:14 В Генштабе заявили о запуске рекрутинга в Резерв+ — как это работает

17:04 В Сумах прогремели мощные взрывы

17:01 Минобороны разрешило эксплуатацию баги "Варан" — характеристики техники

16:56 Старт отопительного сезона в Одессе могут перенести — причины

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

16:37 Садовой объяснил, почему лучше мобилизовывать мотивированных граждан

16:35 Медики "Азова" нуждаются в помощи — объявлен сбор на 2,5 млн гривен

16:34 Зеленский провел совещание с военным руководством Украины — что обсудили

16:34 В Украину придут заморозки — синоптики ответили, где завтра будет холоднее всего

16:18 ЗАЭС снова на грани блэкаута — в Минэнерго рассказали детали

Срочная новость

17:16 Оккупанты снова расстреляли двух украинских пленных — что известно

17:14 В Генштабе заявили о запуске рекрутинга в Резерв+ — как это работает

17:04 В Сумах прогремели мощные взрывы

17:01 Минобороны разрешило эксплуатацию баги "Варан" — характеристики техники

16:56 Старт отопительного сезона в Одессе могут перенести — причины

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

16:37 Садовой объяснил, почему лучше мобилизовывать мотивированных граждан

16:35 Медики "Азова" нуждаются в помощи — объявлен сбор на 2,5 млн гривен

16:34 Зеленский провел совещание с военным руководством Украины — что обсудили

16:34 В Украину придут заморозки — синоптики ответили, где завтра будет холоднее всего

16:18 ЗАЭС снова на грани блэкаута — в Минэнерго рассказали детали

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака