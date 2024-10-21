Когда в Одессе начнут отопительный сезон

Котельную готовят к отопительному сезону. Фото: КП "ТГО"

Начало отопительного сезона в Одессе не привязано к конкретной дате, а зависит от температуры воздуха. Тепло в дома одесситов дадут в ноябре, но когда именно — пока неизвестно.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова.

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Когда будет тепло

По словам чиновницы, отопительный период стартует, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 ℃ или ниже. После этого мэр должен выдать соответствующее распоряжение.

"При таких температурных показателях предприятие начнет обеспечивать теплом сначала социальные объекты, впоследствии — бытовых потребителей. Если ориентироваться на данные Гидрометцентра, можно констатировать, что отопительный сезон в Одессе начнется в ноябре", — отметила Анна Позднякова.

Готовность к зиме

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов рассказал, что все городские котельные на сегодня готовы к началу работы.

"Согласно графику выполнена опрессовка поверхностей нагрева всех котлов котельных предприятия, устранены обнаруженные повреждения по всем котельным, выполнена гидравлическая опрессовка всех тепловых сетей", — сообщил он.

Также в мэрии подчеркнули, что тариф для бытовых потребителей остается неизменным и составляет 1813 грн/гкал.

Напомним, правительство Швеции пообещало помочь Одессе справиться с отопительным сезоном.

Также мэрия заключила контракты по энергомодернизации 23 городских школ. Это позволит существенно сэкономить на отоплении.