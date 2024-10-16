Чи готові школи в Одесі до опалювального сезону

Тепловики монтують обладнання. Фото: КП "ТМО"

Одеса уклала контакти для енергомодернізації 23 міських шкіл. У мерії стверджують, що це дозволить суттєво економити тепло. У найближчих планах — аналогічні договори для лікарень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Про що йдеться

Місто уклало так звані ЕСКО-контракти. Суть полягає в тому, шо енергосервісні компанії впроваджуватимуть енергоефективні заходи у будівлях шкіл. А оплачувати їх будуть виключно за рахунок економії, тобто скорочень витрат на опалення та енергоносії. Після завершення контракту обладнання безкоштовно передадуть громаді.

У мерії стверджують, що це дозволить школам щороку економити понад 1,5 тис. Гкал теплової енергії.

Що далі

За словами заступниці міського голови Одеси Ганни Позднякової, такі контракти є найкращим варіантом під час війни. Адже вони дозволяють одночасно проводити модернізацію й економити при цьому.

"Працюємо над тим, щоб таких угод на місцевому рівні ставало все більше — готуємо 20 аналогічних ЕСКО-угод, але вже в медичній галузі", — говорить Ганна Позднякова.

Нагадаємо, включити опалення в Одеській області планують до 1 листопада.

Також комунальники запевняють, що Одеса буде з теплом навіть у разі блекаутів.