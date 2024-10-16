Готовы ли школы в Одессе к отопительному сезону

Тепловики монтируют оборудование. Фото: КП "ТГО"

Одесса заключила контакты для энергомодернизации 23 городских школ. В мэрии утверждают, что это позволит существенно экономить тепло. В ближайших планах — аналогичные договоры для больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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О чем идет речь

Город заключил так называемые ЭСКО-контракты. Суть заключается в том, что энергосервисные компании будут внедрять энергоэффективные мероприятия в зданиях школ. А оплачивать их будут исключительно за счет экономии, то есть сокращения расходов на отопление и энергоносители. После завершения контракта оборудование бесплатно передадут общине.

В мэрии утверждают, что это позволит школам ежегодно экономить более 1,5 тыс. Гкал тепловой энергии.

Что дальше

По словам заместителя мэра Одессы Анны Поздняковой, такие контракты являются лучшим вариантом во время войны. Они ведь позволяют одновременно проводить модернизацию и экономить при этом.

"Работаем над тем, чтобы таких соглашений на местном уровне становилось все больше — готовим 20 аналогичных ЭСКО-соглашений, но уже в медицинской отрасли", — говорит Анна Позднякова.

Напомним, включить отопление в Одесской области планируется до 1 ноября.

Также коммунальщики уверяют, что Одесса будет с теплом даже в случае блэкаутов.