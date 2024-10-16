Швеція виділить гроші на допомогу Одесі

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Фото: Новини.LIVE

Уряд Швеції вклав 28 млн євро у пакет допомоги Україні. Ці гроші спрямують на закупівлю генераторів та іншої техніки, яка має допомогти країні пережити опалювальний сезон.

Про це на брифінгу в Одесі заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард,

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Очільниця шведської дипломатії зазначила, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України мали дуже серйозні наслідки. Адже наближається зима, і люди почуваються незахищеними.

"Ми будемо постачати сонячні батареї, генератори та іншу продукцію для того, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру. Швеція вклала 28 млн євро в цей пакет", — заявила Марія Мальмер Стенергард.

Також посадовиця додала, що ставитиме питання, щоби Швеція допомагала відновлювати критичну інфраструктуру в Одесі так само, як Данія робить це у Миколаєві.

Нагадаємо, Україна запросить моніторингову місію Міжнародної морської організації, щоби фіксувати злочини РФ проти портової інфраструктури та цивільних суден.

Також ми повідомляли, що одеські школи готові до опалювального сезону.