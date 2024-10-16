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Швеція допоможе Одесі пережити зиму — голова МЗС країни

16 жовтня 2024 16:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Швеція виділить гроші на допомогу Одесі
Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Уряд Швеції вклав 28 млн євро у пакет допомоги Україні. Ці гроші спрямують на закупівлю генераторів та іншої техніки, яка має допомогти країні пережити опалювальний сезон.

Про це на брифінгу в Одесі заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, 

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Очільниця шведської дипломатії зазначила, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України мали дуже серйозні наслідки. Адже наближається зима, і люди почуваються незахищеними.

"Ми будемо постачати сонячні батареї, генератори та іншу продукцію для того, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру. Швеція вклала 28 млн євро в цей пакет", — заявила Марія Мальмер Стенергард.

Також посадовиця додала, що ставитиме питання, щоби Швеція допомагала відновлювати критичну інфраструктуру в Одесі так само, як Данія робить це у Миколаєві.

Нагадаємо, Україна запросить моніторингову місію Міжнародної морської організації, щоби фіксувати злочини РФ проти портової інфраструктури та цивільних суден.

Також ми повідомляли, що одеські школи готові до опалювального сезону.

Одеса опалювальний сезон війна електроенергія Швеція

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