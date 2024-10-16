Швеция выделит деньги в помощь Одессе

Швеция поможет Одессе пережить зиму — глава МИД страны
Правительство Швеции вложило 28 млн евро в пакет помощи Украине. Эти деньги будут направлены на закупку генераторов и другой техники, которая должна помочь стране пережить отопительный сезон.
Об этом на брифинге в Одессе заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард,
Помощь из Европы
Руководитель шведской дипломатии отметила, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины имели очень серьезные последствия. Ведь близится зима и люди чувствуют себя незащищенными.
"Мы будем поставлять солнечные батареи, генераторы и другую продукцию для того, чтобы поддержать вашу критическую и социальную инфраструктуру. Швеция вложила 28 млн евро в этот пакет", — заявила Мария Мальмер Стенергард.
Также чиновник добавила, что будет ставить вопрос, чтобы Швеция помогала восстанавливать критическую инфраструктуру в Одессе так же, как Дания делает это в Николаеве.
Напомним, Украина пригласит мониторинговую миссию Международной морской организации, чтобы фиксировать преступления РФ против портовой инфраструктуры и гражданских судов.
Также мы сообщали, что одесские школы готовы к отопительному сезону.
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