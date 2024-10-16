Швеция выделит деньги в помощь Одессе

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. Фото: Новини.LIVE

Правительство Швеции вложило 28 млн евро в пакет помощи Украине. Эти деньги будут направлены на закупку генераторов и другой техники, которая должна помочь стране пережить отопительный сезон.

Об этом на брифинге в Одессе заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард,

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Руководитель шведской дипломатии отметила, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины имели очень серьезные последствия. Ведь близится зима и люди чувствуют себя незащищенными.

"Мы будем поставлять солнечные батареи, генераторы и другую продукцию для того, чтобы поддержать вашу критическую и социальную инфраструктуру. Швеция вложила 28 млн евро в этот пакет", — заявила Мария Мальмер Стенергард.

Также чиновник добавила, что будет ставить вопрос, чтобы Швеция помогала восстанавливать критическую инфраструктуру в Одессе так же, как Дания делает это в Николаеве.

Напомним, Украина пригласит мониторинговую миссию Международной морской организации, чтобы фиксировать преступления РФ против портовой инфраструктуры и гражданских судов.

Также мы сообщали, что одесские школы готовы к отопительному сезону.