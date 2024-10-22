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Відключення світла в Одесі — кого це торкнеться

22 жовтня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів без світла 22 жовтня
Опора лінії електропередач. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 22 жовтня, без світла залишились мешканці різніх районів Одеси. Електропостачання припинили через ремонти, які проводять фахівці ДТЕК. Повернути електрику в домівки обіцяють ввечері. Водночас світло можуть дати раніше або пізніше — це залежить від того, наскільки складні роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова; 
  • Аркадійська алея; 
  • Бригадна, 23-55; 
  • Гвардійська, 7-21а; 
  • Євгенія Танцюри (Генерала Петрова), 49-61; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Зелена Балка, 58; 
  • Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1;
  • Іцхака Рабіна, 25; 
  • Кільцева, 1-12; 
  • Крутоярська, 25; 
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22; 
  • Левітана, 121, 119, 119а.

Роботи до 17:00.

  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63; 
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • вул. Балтиморська (Посмітного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195; 
  • Симоненка, 1,11а; 
  • Сухолиманська, 3/33, 29,51, 49; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12; 
  • Штурвальна, 15-21б;
  • Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • Зелена гірка, 28; 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський), 1б,2,7; 
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • пров. Аркадіївський, 1-24а; 
  • пров. Каберне (пров. 2-й Іванова), 4; 
  • пров. Валерія Самофалова (Каманіна); 
  • пров. Колективний, 1-16; 
  • пров. Мореплавний, 22/22а; 
  • пров. Морехідний, 6,10,15а;
  • пров. Морський, 1-43; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • пров. Університетський, 2-7; 
  • пров. Янтарний, 6 , 7, 7г/корп.4 , 8, 8/корп.1,2,3;
  • просп. Небесної Сотні, 75.                                                   

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ: 

  • 2-а,10-а,9-а, 11-а,12-а, 13-а, 14-а 15-а,19-а, 22-а, 23я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві; 
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова; 
  • 2-а, 3-я,  4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська; 
  • Академіка Заболотного; 
  • Балтська дорога, 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • Героїв оборони Одеси, 22-66; 
  • Каменярів (Гладкова), 78-293; 
  • Жевахова, 4-61а; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81; 
  • Жоліо Кюрі; 
  • Капітана Кузнєцова; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • Керченська, 101-131; 
  • Кримська, 67, 69, 71; 
  • Бахмутська (Курська); 
  • Лесі Українки, 45-122; 
  • Локомотивна, 1-27;
  • Льва Симиренка, 2,2/1, 33а; 
  • Марсельська, 1-20; 
  • Міцкевича, 9; 
  • Орловська, 1-13; 
  • Перемоги, 47-87;
  • Рельєфна, 1-27; 
  • Республіканська, 194-289; 
  • Ринкова, 7; 
  • Серогодського, 56/58, 58, 60, 62; 
  • Соляна, 4-85; 
  • Степова, 1-14; 
  • Теплична; 
  • Хаджибейська дорога, 313; 
  • Центральна, 2-36; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський; 
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський); 
  • пров. 2-й Керченський, 1-15; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського).

Роботи до 19.00. 

Центральний РЕМ: 

  • 10-го Квітня, 3;
  • Асташкіна, 3; 
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10; 
  • Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а; 
  • Верстатобудівна, 1-19; 
  • Виїзна, 1-44;
  • Градоначальницька, 1; 
  • Європейська, 2, 4, 4а, 6; 
  • Кленова, 2а; 
  • Кропивницького; 
  • Люстдорфська дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а; 
  • Мечникова, 56-74а; 
  • Новікова; 
  • Партизанська, 3-30;
  • Розкидайлівська, 1; 
  • Старопортофранківська, 28, 30;
  • вул. Стовпова, 
  • пров. Хвойний, 15; 
  • Цегельнозаводська, 3-17а; 
  • пров. Люстдорфський, 8; 
  • узвіз Військовий, 3; 
  • Чумацька, 7,41; 
  • Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • Богуна, 6а,12/2,21; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • Платанова; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а; 
  • Гранатна, 1-16б; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-131; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1; 
  • Кордонна;
  • пров. Кордонний, 1-74;
  • пров. Малиновський, 7; 
  • Бажана, 1-20; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Кордонна, 22, 22б; 
  • Текстильників, 1-14а; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 1-9, 14, 15; 
  • пров. Туристський, 2-12б. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи є ваша адреса у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо ні — повідомте про неї одним із наступних способів:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі можуть перенести старт опалювального сезону. Це залежить від температури за вікном.

Також у "Нафтогазі" розповіли, в якому випадку споживачі можуть повернути гроші з оплати за газ.

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