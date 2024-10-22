Хто з одеситів без світла 22 жовтня

Опора лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У вівторок, 22 жовтня, без світла залишились мешканці різніх районів Одеси. Електропостачання припинили через ремонти, які проводять фахівці ДТЕК. Повернути електрику в домівки обіцяють ввечері. Водночас світло можуть дати раніше або пізніше — це залежить від того, наскільки складні роботи.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова;

Аркадійська алея;

Бригадна, 23-55;

Гвардійська, 7-21а;

Євгенія Танцюри (Генерала Петрова), 49-61;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Зелена Балка, 58;

Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1;

Іцхака Рабіна, 25;

Кільцева, 1-12;

Крутоярська, 25;

Січових стрільців (Леваневського), 2/22;

Левітана, 121, 119, 119а.

Роботи до 17:00.

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

вул. Балтиморська (Посмітного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а;

Рибальська, 20;

Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195;

Симоненка, 1,11а;

Сухолиманська, 3/33, 29,51, 49;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Чубаївська, 8,8/корп.1,12;

Штурвальна, 15-21б;

Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а;

дорога Фонтанська, 106/37, 40;

Зелена гірка, 28;

пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;

пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський), 1б,2,7;

пров. Абрикосовий, 1-29, 43;

пров. Аркадіївський, 1-24а;

пров. Каберне (пров. 2-й Іванова), 4;

пров. Валерія Самофалова (Каманіна);

пров. Колективний, 1-16;

пров. Мореплавний, 22/22а;

пров. Морехідний, 6,10,15а;

пров. Морський, 1-43;

пров. Рівності, 92;

пров. Університетський, 2-7;

пров. Янтарний, 6 , 7, 7г/корп.4 , 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесної Сотні, 75.

Роботи до 19.00.

Північний РЕМ:

2-а,10-а,9-а, 11-а,12-а, 13-а, 14-а 15-а,19-а, 22-а, 23я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська;

Академіка Заболотного;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Героїв оборони Одеси, 22-66;

Каменярів (Гладкова), 78-293;

Жевахова, 4-61а;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Жоліо Кюрі;

Капітана Кузнєцова;

Каришковського, 2-60;

Керченська, 101-131;

Кримська, 67, 69, 71;

Бахмутська (Курська);

Лесі Українки, 45-122;

Локомотивна, 1-27;

Льва Симиренка, 2,2/1, 33а;

Марсельська, 1-20;

Міцкевича, 9;

Орловська, 1-13;

Перемоги, 47-87;

Рельєфна, 1-27;

Республіканська, 194-289;

Ринкова, 7;

Серогодського, 56/58, 58, 60, 62;

Соляна, 4-85;

Степова, 1-14;

Теплична;

Хаджибейська дорога, 313;

Центральна, 2-36;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський;

пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський);

пров. 2-й Керченський, 1-15;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського).

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

10-го Квітня, 3;

Асташкіна, 3;

Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10;

Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а;

Верстатобудівна, 1-19;

Виїзна, 1-44;

Градоначальницька, 1;

Європейська, 2, 4, 4а, 6;

Кленова, 2а;

Кропивницького;

Люстдорфська дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а;

Мечникова, 56-74а;

Новікова;

Партизанська, 3-30;

Розкидайлівська, 1;

Старопортофранківська, 28, 30;

вул. Стовпова,

пров. Хвойний, 15;

Цегельнозаводська, 3-17а;

пров. Люстдорфський, 8;

узвіз Військовий, 3;

Чумацька, 7,41;

Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а;

дорога Овідіопольська, 3/1;

Богуна, 6а,12/2,21;

Квіткова, 1-21;

пров. Квітковий, 10;

Платанова;

Радісна, 114,116;

Святослава Ріхтера;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

проїзд Бузковий, 1-6;

пров. Килимовий, 5-9;

Ольги Благовидової (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а;

Гранатна, 1-16б;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-131;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;

пров. Гранатний, 2-8/корп.1;

Кордонна;

пров. Кордонний, 1-74;

пров. Малиновський, 7;

Бажана, 1-20;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Квітнева, 20-33/1;

Косяченка Олексія;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Сільська, 7-44;

Ближні Млини (Кондренка);

пров. Короткий, 2-4;

Кордонна, 22, 22б;

Текстильників, 1-14а;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 1-9, 14, 15;

пров. Туристський, 2-12б.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи є ваша адреса у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо ні — повідомте про неї одним із наступних способів:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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