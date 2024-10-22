Хто з одеситів без світла 22 жовтня

Відключення світла в Одесі — кого це торкнеться
У вівторок, 22 жовтня, без світла залишились мешканці різніх районів Одеси. Електропостачання припинили через ремонти, які проводять фахівці ДТЕК. Повернути електрику в домівки обіцяють ввечері. Водночас світло можуть дати раніше або пізніше — це залежить від того, наскільки складні роботи.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова;
- Аркадійська алея;
- Бригадна, 23-55;
- Гвардійська, 7-21а;
- Євгенія Танцюри (Генерала Петрова), 49-61;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Зелена Балка, 58;
- Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1;
- Іцхака Рабіна, 25;
- Кільцева, 1-12;
- Крутоярська, 25;
- Січових стрільців (Леваневського), 2/22;
- Левітана, 121, 119, 119а.
Роботи до 17:00.
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- вул. Балтиморська (Посмітного), 9Г, 9/корп.2, 17, 17а;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195;
- Симоненка, 1,11а;
- Сухолиманська, 3/33, 29,51, 49;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12;
- Штурвальна, 15-21б;
- Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24, 26а;
- дорога Фонтанська, 106/37, 40;
- Зелена гірка, 28;
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;
- пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський), 1б,2,7;
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- пров. Аркадіївський, 1-24а;
- пров. Каберне (пров. 2-й Іванова), 4;
- пров. Валерія Самофалова (Каманіна);
- пров. Колективний, 1-16;
- пров. Мореплавний, 22/22а;
- пров. Морехідний, 6,10,15а;
- пров. Морський, 1-43;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Університетський, 2-7;
- пров. Янтарний, 6 , 7, 7г/корп.4 , 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесної Сотні, 75.
Роботи до 19.00.
Північний РЕМ:
- 2-а,10-а,9-а, 11-а,12-а, 13-а, 14-а 15-а,19-а, 22-а, 23я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська;
- Академіка Заболотного;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Героїв оборони Одеси, 22-66;
- Каменярів (Гладкова), 78-293;
- Жевахова, 4-61а;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Жоліо Кюрі;
- Капітана Кузнєцова;
- Каришковського, 2-60;
- Керченська, 101-131;
- Кримська, 67, 69, 71;
- Бахмутська (Курська);
- Лесі Українки, 45-122;
- Локомотивна, 1-27;
- Льва Симиренка, 2,2/1, 33а;
- Марсельська, 1-20;
- Міцкевича, 9;
- Орловська, 1-13;
- Перемоги, 47-87;
- Рельєфна, 1-27;
- Республіканська, 194-289;
- Ринкова, 7;
- Серогодського, 56/58, 58, 60, 62;
- Соляна, 4-85;
- Степова, 1-14;
- Теплична;
- Хаджибейська дорога, 313;
- Центральна, 2-36;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й,8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Балтський;
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський);
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського).
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- 10-го Квітня, 3;
- Асташкіна, 3;
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1-10;
- Бреуса, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а;
- Верстатобудівна, 1-19;
- Виїзна, 1-44;
- Градоначальницька, 1;
- Європейська, 2, 4, 4а, 6;
- Кленова, 2а;
- Кропивницького;
- Люстдорфська дорога, 18/6-а, 20, 22, 8, 8/14, 10, 11, 12, 16, 16а, 18, 18а;
- Мечникова, 56-74а;
- Новікова;
- Партизанська, 3-30;
- Розкидайлівська, 1;
- Старопортофранківська, 28, 30;
- вул. Стовпова,
- пров. Хвойний, 15;
- Цегельнозаводська, 3-17а;
- пров. Люстдорфський, 8;
- узвіз Військовий, 3;
- Чумацька, 7,41;
- Т. Тесс, 1-12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, 60а;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Квіткова, 1-21;
- пров. Квітковий, 10;
- Платанова;
- Радісна, 114,116;
- Святослава Ріхтера;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- пров. Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 30, 30/2, 34, 37а;
- Гранатна, 1-16б;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-131;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-51;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- Кордонна;
- пров. Кордонний, 1-74;
- пров. Малиновський, 7;
- Бажана, 1-20;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квітнева, 20-33/1;
- Косяченка Олексія;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Сільська, 7-44;
- Ближні Млини (Кондренка);
- пров. Короткий, 2-4;
- Кордонна, 22, 22б;
- Текстильників, 1-14а;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- Тіниста, 9/корп.12;
- Туристська, 1-9, 14, 15;
- пров. Туристський, 2-12б.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, перевірте, чи є ваша адреса у переліку зареєстрованих аварій на офіційному сайті ДТЕК. Якщо ні — повідомте про неї одним із наступних способів:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одесі можуть перенести старт опалювального сезону. Це залежить від температури за вікном.
Також у "Нафтогазі" розповіли, в якому випадку споживачі можуть повернути гроші з оплати за газ.
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