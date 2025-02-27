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Ситуация со светом в Одессе — какие графики отключения завтра

27 февраля 2025 20:53
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Графики отключений света в Одессе на завтра
Ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за последствий дроновых атак на энергообъекты в Одесской области, завтра, 28 февраля, оператор системы распределения вынужденно обесточит часть промышленных потребителей. Однако бытовых абонентов это не коснется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Завтра применят две очереди отключений в такие часы:

  • с 05:00 по 10:00
  • с 16:00 по 22:00

Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в марте. А также о 7 когенерационных установках в Одессе.

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