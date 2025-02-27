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Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки відключення завтра

27 лютого 2025 20:53
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень світла в Одесі на завтра
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через наслідки дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області, завтра, 28 лютого, оператор системи розподілу вимушено знеструмить частину промислових споживачів. Проте побутових абонентів це не торкнеться.

Про це повідомляє Укренерго.

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Завтра застосують дві черги відключень у такі часи: 

  • з 05:00 по 10:00  
  • з 16:00 по 22:00

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у березні. А також про 7 когенераційних установок в Одесі.

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