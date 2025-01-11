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Отключение света в Одессе — кому ограничили электроснабжение

11 января 2025 10:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение электроэнергии в Одессе: плановые работы 11 января
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 января, в Одессе энергетики проводят ремонтные работы на электросетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может варьироваться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу, 11 января сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

  • пров. Высокий, 1-20;
  • ул. Афанасьева, 2-34;
  • ул. Болгарская, 5-40;
  • ул. Болтенко, 17-70;

Работы запланировано завершить до 19:00.

Северный РЭС

  • ул. Агрономическая, 3-21;
  • ул. Проценко, 1-26;
  • ул. С. Ядова, 8-49;
  • ул. Социальная, 12;
  • ул. Шилова, 1-27;
  • пров. 1-й и 2-й Юбилейный, 1-14.

Работы также продлятся до 19:00.

Коммунальные службы просят жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и планировать свой день с учетом отключений.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали сколько одесситы платят за коммуналку. Также сообщали, что с беженцев через суд взыскивают долги за "доставку газа".

Одесса ремонт Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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