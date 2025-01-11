Відключення електроенергії в Одесі: планові роботи 11 січня

Відключення світла в Одесі — кому обмежили електропостачання
Сьогодні, 11 січня, в Одесі енергетики проводять ремонтні роботи на електромережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у суботу, 11 січня повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
- пров. Високий, 1-20;
- вул. Афанасьєва, 2-34;
- вул. Болгарська, 5-40;
- вул. Болтенко, 17-70.
Роботи заплановано завершити до 19:00.
Північний РЕМ
- вул. Агрономічна, 3-21;
- вул. Проценка, 1-26;
- вул. С. Ядова, 8-49;
- вул. Соціальна, 12;
- вул. Шилова, 1-27;
- пров. 1-й та 2-й Ювілейний, 1-14.
Роботи також триватимуть до 19:00.
Комунальні служби просять мешканців із розумінням поставитися до можливих незручностей та планувати свій день із врахуванням відключень.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали скільки одесити платять за комуналку. Також повідомляли, що з біженців через суд стягують борги за "доставку газу".
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