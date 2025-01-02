Отключение света в Одессе 2 января — графики, адреса ремонтов

Отключения света в Одессе — кому стоит подготовиться
Сегодня, 2 января, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Но в некоторых районах города запланированы ремонтные работы на электросетях. Время и адреса ремонтов могут меняться на протяжении дня, об этом предупредят заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Плановые работы
Южный РЭС
Работы до 14:00:
- 1 линия Вильямса, 43, 21;
- Аграрная, 3-52;
- Академика Гамалии, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Алмазная, 3-43;
- Байкальская, 1-14;
- Сергея Ефремова (Ак. Вавилова);
- Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34;
- Отважных, 2-28;
- Вирского, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40;
- Дача Ковалевского, 2-39а;
- Долгая, 1а-24;
- Эстонская, 7-20б;
- Коваленко (Енисейская), 1-17;
- Зеленая;
- Звездная, 4, 6а;
- Иосифа Тимченко, 1-35;
- Люстдорфская дорога, 217–240;
- М. Врубеля (Магнитогорская), 3-20;
- Максишко Дениса;
- Николая Гумилева, 9-26б;
- Николая Огренича;
- Лунная;
- П.Болбочана (Мичурина), 7-15а;
- Озерная, 1–10,46/47,58;
- В.Берладяну (Омская), 1-36;
- Офицерская, 13/3, 3/корп.2;
- Просвещения, 6-51;
- Рыболовная, 2-75;
- Рыболовная Балка, 1-20;
- Студеный;
- Танфильева;
- Трамвайно, 1-24а;
- Троллейбусная, 1-42;
- Художника Федорова;
- Юрия Егорова, 12;
- Яблоневая, 1-35;
- Ямская, 1-35;
- Дружная 3-я линия, 14,18/в/1,18б;
- Марии Демченко 3-я линия, 18б;
- переулок 1-й Колхозный 1-9;
- переулок С. Параджанова (пер. 2-й Магнитогорский), 1-7;
- переулок 2-й Марии Демченко;
- переулок Байдарочный, 4-12;
- переулок Вишневый, 1-44;
- переулок Дружный, 1-57;
- переулок Эйзенштейна, 2-39;
- переулок Электрический, 4а, 4б;
- переулок Каспийский, 1,3,9;
- переулок Косой, 1, 3;
- переулок Радостный, 1-7;
- переулок Романтический, 9,22/46;
- переулок Трамвайный, 2;
- переулок Якорный, 1-12.
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 96-98;
- Чикаленко Евгения, 21-48, 73, 75;
- просп. Небесной сотни, 14, 14/1.
Работы до 20:00:
- Зеленая Балка, 58, 73,114;
- пр-т Свободы, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4 , 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78 /17, 80, 80/13, 80/5б.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- Жевахова, 5;
- Лиманная, 12, 37-105;
- переулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляной;
- переулок 2-й Локомотивный, 3,4;
- переулок 3-й Железнодорожный, 2/1.
Центральный РЭС:
Работы до 19:00:
- пер. Мукачевский, 4а;
- Леонтовича, 7. Графики на сегодня
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?"
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее мы сообщали, как изменятся цены на коммуналку в наступившем году. Также мы рассказывали, что Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову.
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