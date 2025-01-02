Отключение света в Одессе 2 января — графики, адреса ремонтов

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 2 января, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Но в некоторых районах города запланированы ремонтные работы на электросетях. Время и адреса ремонтов могут меняться на протяжении дня, об этом предупредят заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщения о ремонтах Фото: скриншот

Плановые работы

Южный РЭС

Работы до 14:00:

1 линия Вильямса, 43, 21;

Аграрная, 3-52;

Академика Гамалии, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Алмазная, 3-43;

Байкальская, 1-14;

Сергея Ефремова (Ак. Вавилова);

Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34;

Отважных, 2-28;

Вирского, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40;

Дача Ковалевского, 2-39а;

Долгая, 1а-24;

Эстонская, 7-20б;

Коваленко (Енисейская), 1-17;

Зеленая;

Звездная, 4, 6а;

Иосифа Тимченко, 1-35;

Люстдорфская дорога, 217–240;

М. Врубеля (Магнитогорская), 3-20;

Максишко Дениса;

Николая Гумилева, 9-26б;

Николая Огренича;

Лунная;

П.Болбочана (Мичурина), 7-15а;

Озерная, 1–10,46/47,58;

В.Берладяну (Омская), 1-36;

Офицерская, 13/3, 3/корп.2;

Просвещения, 6-51;

Рыболовная, 2-75;

Рыболовная Балка, 1-20;

Студеный;

Танфильева;

Трамвайно, 1-24а;

Троллейбусная, 1-42;

Художника Федорова;

Юрия Егорова, 12;

Яблоневая, 1-35;

Ямская, 1-35;

Дружная 3-я линия, 14,18/в/1,18б;

Марии Демченко 3-я линия, 18б;

переулок 1-й Колхозный 1-9;

переулок С. Параджанова (пер. 2-й Магнитогорский), 1-7;

переулок 2-й Марии Демченко;

переулок Байдарочный, 4-12;

переулок Вишневый, 1-44;

переулок Дружный, 1-57;

переулок Эйзенштейна, 2-39;

переулок Электрический, 4а, 4б;

переулок Каспийский, 1,3,9;

переулок Косой, 1, 3;

переулок Радостный, 1-7;

переулок Романтический, 9,22/46;

переулок Трамвайный, 2;

переулок Якорный, 1-12.

Работы до 17:00:

Академика Королева, 96-98;

Чикаленко Евгения, 21-48, 73, 75;

просп. Небесной сотни, 14, 14/1.

Работы до 20:00:

Зеленая Балка, 58, 73,114;

пр-т Свободы, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4 , 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78 /17, 80, 80/13, 80/5б.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

Жевахова, 5;

Лиманная, 12, 37-105;

переулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляной;

переулок 2-й Локомотивный, 3,4;

переулок 3-й Железнодорожный, 2/1.

Центральный РЭС:

Работы до 19:00:

пер. Мукачевский, 4а;

Леонтовича, 7. Графики на сегодня

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?"

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, как изменятся цены на коммуналку в наступившем году. Также мы рассказывали, что Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову.