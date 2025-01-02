Відключення світла в Одесі 2 січня — графіки, адреси ремонтів

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 2 січня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Але у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це попередять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 14:00:

1 лінія Вільямса, 43, 21;

Аграрна, 3-52;

Академіка Гамалії, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;

Алмазна, 3-43;

Байкальська, 1-14;

Сергія Єфремова (Ак. Вавілова);

Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34;

Відважних, 2-28;

Вірського, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40;

Дача Ковалевского, 2-39а;

Довга, 1а-24;

Естонська, 7-20б;

Коваленка (Єнісейська), 1-17;

Зелена;

Зоряна, 4, 6а;

Йосипа Тимченка, 1-35;

Люстдорфська дорога, 217-240;

М. Врубеля (Магнітогорська), 3-20;

Максишко Дениса;

Миколи Гумільова, 9-26б;

Миколи Огренича;

Місячна;

П.Болбочана (Мічуріна), 7-15а;

Озерна, 1-10,46/47,58;

В.Берладяну (Омська), 1-36;

Офіцерська, 13/3, 3/корп.2;

Просвіти, 6-51;

Рибальська, 2-75;

Рибальська Балка, 1-20;

Студена;

Танфільєва;

Трамвайна, 1-24а;

Тролейбусна, 1-42;

Художника Федорова;

Юрія Єгорова, 12;

Яблунева, 1-35;

Ямська, 1-35;

Дружний 3-я лінія, 14,18/в/1,18б;

Марії Демченко 3-я лінія, 18б;

провулок 1-й Колгоспний 1-9;

провулок С. Параджанова (пров. 2-й Магнітогорський), 1-7;

провулок 2-й Марії Демченко;

провулок Байдарочний, 4-12;

провулок Вишневий, 1-44;

провулок Дружний, 1-57;

провулок Ейзенштейна, 2-39;

провулок Електричний, 4а,4б;

провулок Каспійський, 1,3,9;

провулок Косий, 1, 3;

провулок Радісний, 1-7;

провулок Романтичний, 9,22/46;

провулок Трамвайний, 2;

провулок Якірний, 1-12.

Роботи до 17:00:

Академіка Корольова, 96-98;

Чикаленко Євгена, 21-48, 73, 75;

просп. Небесної сотні, 14 в, 14/1.

Роботи до 20:00:

Зелена Балка, 58, 73,114;

пр-т Свободи, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.

Північний РЕМ

Роботи до 20:00:

Жевахова, 5;

Лиманна, 12, 37-105;

провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляний;

провулок 2-й Локомотивний, 3,4;

провулок 3-й Залізничний, 2/1.

Центральний РЕМ:

Роботи до 19:00:

пров. Мукачівський, 4а;

Леонтовича, 7. Графіки на сьогодні

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, як зміняться ціни на комуналку у році, що настав. Також ми розповідали, що Україна розпочне постачання електроенергії до Молдови.