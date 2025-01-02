Відключення світла в Одесі 2 січня — графіки, адреси ремонтів

Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися
Сьогодні, 2 січня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Але у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це попередять заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 14:00:
- 1 лінія Вільямса, 43, 21;
- Аграрна, 3-52;
- Академіка Гамалії, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82;
- Алмазна, 3-43;
- Байкальська, 1-14;
- Сергія Єфремова (Ак. Вавілова);
- Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34;
- Відважних, 2-28;
- Вірського, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40;
- Дача Ковалевского, 2-39а;
- Довга, 1а-24;
- Естонська, 7-20б;
- Коваленка (Єнісейська), 1-17;
- Зелена;
- Зоряна, 4, 6а;
- Йосипа Тимченка, 1-35;
- Люстдорфська дорога, 217-240;
- М. Врубеля (Магнітогорська), 3-20;
- Максишко Дениса;
- Миколи Гумільова, 9-26б;
- Миколи Огренича;
- Місячна;
- П.Болбочана (Мічуріна), 7-15а;
- Озерна, 1-10,46/47,58;
- В.Берладяну (Омська), 1-36;
- Офіцерська, 13/3, 3/корп.2;
- Просвіти, 6-51;
- Рибальська, 2-75;
- Рибальська Балка, 1-20;
- Студена;
- Танфільєва;
- Трамвайна, 1-24а;
- Тролейбусна, 1-42;
- Художника Федорова;
- Юрія Єгорова, 12;
- Яблунева, 1-35;
- Ямська, 1-35;
- Дружний 3-я лінія, 14,18/в/1,18б;
- Марії Демченко 3-я лінія, 18б;
- провулок 1-й Колгоспний 1-9;
- провулок С. Параджанова (пров. 2-й Магнітогорський), 1-7;
- провулок 2-й Марії Демченко;
- провулок Байдарочний, 4-12;
- провулок Вишневий, 1-44;
- провулок Дружний, 1-57;
- провулок Ейзенштейна, 2-39;
- провулок Електричний, 4а,4б;
- провулок Каспійський, 1,3,9;
- провулок Косий, 1, 3;
- провулок Радісний, 1-7;
- провулок Романтичний, 9,22/46;
- провулок Трамвайний, 2;
- провулок Якірний, 1-12.
Роботи до 17:00:
- Академіка Корольова, 96-98;
- Чикаленко Євгена, 21-48, 73, 75;
- просп. Небесної сотні, 14 в, 14/1.
Роботи до 20:00:
- Зелена Балка, 58, 73,114;
- пр-т Свободи, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.
Північний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Жевахова, 5;
- Лиманна, 12, 37-105;
- провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляний;
- провулок 2-й Локомотивний, 3,4;
- провулок 3-й Залізничний, 2/1.
Центральний РЕМ:
Роботи до 19:00:
- пров. Мукачівський, 4а;
- Леонтовича, 7. Графіки на сьогодні
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, як зміняться ціни на комуналку у році, що настав. Також ми розповідали, що Україна розпочне постачання електроенергії до Молдови.
Читайте Новини.LIVE!