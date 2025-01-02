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Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

2 січня 2025 09:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 2 січня — графіки, адреси ремонтів
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 2 січня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Але у деяких районах міста заплановані ремонтні роботи на електромережах. Час та адреси ремонтів можуть змінюватися протягом дня, про це попередять заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення про ремонти. Фото: скриншот

Планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 14:00:

  • 1 лінія Вільямса, 43, 21; 
  • Аграрна, 3-52; 
  • Академіка Гамалії, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82; 
  • Алмазна, 3-43; 
  • Байкальська, 1-14; 
  • Сергія Єфремова (Ак. Вавілова); 
  • Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34; 
  • Відважних, 2-28; 
  • Вірського, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40; 
  • Дача Ковалевского, 2-39а; 
  • Довга, 1а-24; 
  • Естонська,  7-20б; 
  • Коваленка (Єнісейська), 1-17; 
  • Зелена; 
  • Зоряна, 4, 6а; 
  • Йосипа Тимченка, 1-35; 
  • Люстдорфська дорога, 217-240; 
  • М. Врубеля (Магнітогорська), 3-20; 
  • Максишко Дениса; 
  • Миколи Гумільова, 9-26б;
  • Миколи Огренича; 
  • Місячна; 
  • П.Болбочана (Мічуріна), 7-15а; 
  • Озерна, 1-10,46/47,58; 
  • В.Берладяну (Омська), 1-36; 
  • Офіцерська, 13/3, 3/корп.2; 
  • Просвіти, 6-51; 
  • Рибальська, 2-75; 
  • Рибальська Балка, 1-20; 
  • Студена; 
  • Танфільєва; 
  • Трамвайна, 1-24а; 
  • Тролейбусна, 1-42; 
  • Художника Федорова; 
  • Юрія Єгорова, 12; 
  • Яблунева, 1-35; 
  • Ямська, 1-35; 
  • Дружний 3-я лінія, 14,18/в/1,18б; 
  • Марії Демченко 3-я лінія, 18б; 
  • провулок 1-й Колгоспний 1-9; 
  • провулок С. Параджанова (пров. 2-й Магнітогорський), 1-7; 
  • провулок 2-й Марії Демченко; 
  • провулок Байдарочний, 4-12; 
  • провулок Вишневий, 1-44; 
  • провулок Дружний, 1-57;
  • провулок Ейзенштейна, 2-39; 
  • провулок Електричний, 4а,4б; 
  • провулок Каспійський, 1,3,9; 
  • провулок Косий, 1, 3; 
  • провулок Радісний, 1-7; 
  • провулок Романтичний, 9,22/46; 
  • провулок Трамвайний, 2;
  • провулок Якірний, 1-12.

Роботи до 17:00:

  • Академіка Корольова, 96-98; 
  • Чикаленко Євгена, 21-48, 73, 75; 
  • просп. Небесної сотні, 14 в, 14/1.

Роботи до 20:00:

  • Зелена Балка, 58, 73,114;
  • пр-т Свободи, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б. 

Північний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Жевахова, 5;
  • Лиманна, 12, 37-105; 
  • провулки 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляний;
  • провулок 2-й Локомотивний, 3,4; 
  • провулок 3-й Залізничний, 2/1.

Центральний РЕМ:

Роботи до 19:00: 

  • пров. Мукачівський, 4а; 
  • Леонтовича, 7. Графіки на сьогодні

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, як зміняться ціни на комуналку у році, що настав. Також ми розповідали, що Україна розпочне постачання електроенергії до Молдови.

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