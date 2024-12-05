Графики и плановые отключения света на 5 декабря в Одессе и области

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Потребителей традиционно разделили на шесть групп. Время ограничений может изменяться в течение дня, но об этом обещают предупреждать заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 5 декабря

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.

2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.

3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber ;

чат-бота в Telegram ;

частных сообщений в Facebоok ;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые отключения

Южный РЭС:

Е.Танцюры (Генерала Петрова), 17-27/6;

Ивана и Юрия Лип, 23-41;

Инглеге, 12-18, 15а;

Космонавтов.

Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-105а;

Бригадная, 23–55;

А. Музыка (Гвардейская), 7-21а;

Дачно, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Люстдорфская дорога, 55;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

А. Бачинского (Неделина), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104, 195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Чубаевская, 8,8/корп.1,12;

Штурвальная, 15-21,21б;

Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;

переулок Абрикосовый, 1-29, 43, 92;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Большая Арнаутская, 33-55;

Гимназическая, 3–30;

Канатная, 72-78;

О.Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;

Малая Арнаутская, 36-59;

Вадима Корженко (Осипова), 37-50/52;

Пантелеймоновская, 56, 7, 9, 44, 46, 48;

Итальянская (Пушкинская), 41-69;

Успенская, 61.

Работы до 17:00.

1-я Ползунова, 1-24;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, ,97а, 99;

Академика Горького, 29-74;

Аркасса, 1-74;

Ашхабадская, 1-36;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Бессарабская, 2-6;

Библиотечная, 1–21;

Богун, 6а,12/2,21;

Болградская, 2-26;

Героев Змеиного (Бородинская), 1-79д;

Ветеранов Труда, 1-49;

Владимира Сосюры, 29-82;

Волоколамская, 1-60;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Генерала Доватора, 1-62;

Горизонтальная, 10–60;

Дальницкая, 19;

Житомирская;

Йозефа Прибика (Минская), 30-49;

Карпатская, 1-22;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Кленовая, 54;

Клименко, 25,33в;

Клиновая, 1-60;

Граничная, 25-74;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

Крайняя, 1-88;

Самолетная, 44,44а, 47,52;

Магистральная, 1-58а;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Могилевская, 1-22;

Молодежная, 1а-34;

Нескучно, 1-61;

Панаса Мирного, 1-32;

ул. Патриотическая, 1-66;

Петра Лещенко, 1-102;

Южная, 1-44;

Платанова;

Подольская, 2-34;

Ползунова, 1-7;

Полевая, 1–49;

Путевой, 4;

Радостная, 114, 116;

Рижская, 1-34;

Самарская, 1-75;

Святослава Рихтера, 33–109;

Крестьянская, 1-37;

Сельская, 13а, 29-44;

Леонида Смоленского (Смоленская), 1-51;

Солнечная, 1–41;

Сосюры, 41, 45, 48, 52;

Сталепрокатная, 1-41;

Творчески, 1-51;

Тесс, 1-19, 34а, 43б;

Тираспольская, 1-17, 25;

Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15;

Уманская;

Условие, 1-122;

Урожайная, 3-44;

Ученическая, 57,59,61, 43а;

Чуматька, 103;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок 1-й Ползунов;

переулок 2-й Восточный, 1-9г;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

переулок М. Гордиевского (пер. Гагарина), 1-25;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5-9;

переулок Ползунова, 2, 8а/22;

переулок Черновицкий, 21-40;

проезд Сиреневый, 1-6;

просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 1.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я Виноградная;

1-я Пересыпская, 1;

ул. 3-я, 4-я, Авангардная, 1-31;

Одесской общины (Авдеева-Черноморского);

Агрономичная;

Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, 14-34;

Антантовская, 1-26а;

Бадаева;

Бехтерева, 2-44;

Беляевская;

Бориса Жолкова, 2, 25;

Бродская, 1-Б;

Известняка, 1-47;

Известковый поселок;

Высокая, 1-20;

Выставочная, 2-32;

Ветрогоновой, 1-31;

Отечественная, 1-34;

Владимира Винниченко;

Павла Клепацкого (Гарина), 9-А, 17;

Станислава Узикова (Генерала Гудовича), 1-39;

Гордиенко;

Джинэстровская (Грибоедова), 1-20;

Грина, 2-23;

Трусовская (Дальневосточная);

Минаевская (Декабристов);

Деревообрабатывающая;

Дорожная, 1-22;

Зоринская, 2-34;

Ивана Мазепы;

Испанский;

Кольцевая, 1-12;

Котляревского, 12б;

Коцюбинского, 1-21;

Кривобалковская, 1-38а;

Юзефа Крышевского (Крылова), 1-21;

Круговая;

Крушельницкого, 1-37;

Куницы, 1-17;

Лавковая, 1-45;

Левадно;

Листяна, 1-13;

Шевалевых (Лизы Чайкиной), 1-19а;

Летняя, 1-41;

Котлеевская (Ломоносова), 1, 1а, 4, 20;

Маловского;

Матюшенко;

Мациевской, 2-44;

Металлистов, 1-15;

Николая Боровского;

Николая Михновского;

Мирная, 1-29;

Михаила Грушевского, П. Болбочана (Мичурина), 1-44;

Молодежная, 1-49;

Неждановой;

Нерубайская, 4-30;

Нечуя-Левицкого, 4-16;

Никитина;

Новомосковская,19;

Обрывистая, 1-22;

Одесская;

Озерная, 26-66;

Осенняя, 1-12;

Павлодарского;

Парковая;

Пассионарный, 1-26;

Саймона Литмана (Пестеля);

Петра Ивахненко, 30;

Бродская (Плиева), 1в;

Почтовая;

Праведников мира;

Промышленная;

Профессора Коровицкого;

Проценка;

Радиальная, 1,2,4;

Рачкова, 4-14;

Рождественская, 1-12;

Роман Шухевич;

Романтиков, 25;

Савранская, 1-28;

Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина);

Самодеятельная, 1-34;

Сашка Хорошенькая, 1-53;

Света, 1-14;

Поселковая, 1-35а;

Семена Палия, 77;

Сергея Ядова, 1-68;

Слободская;

Социальная, 3-24а;

Стельмаха, 2-44;

Тарутинская, 1-13;

Тихая, 2-52;

Трусовская, 1;

А.Совы (Тургенева), 1-24;

Украинская, 1-20;

Усатовская;

Училищное;

Ховкина, 2-72;

Химическая;

Хуторская, 1-24, 81 – 95г;

Цебриковская, 1-13а;

Шилова, 1-42а;

Ширшева, 10-77;

Ядова, 24а;

пл. Молодые, 2, 17а;

переулок 1-й Известковый;

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий;

переулок 1-й, 2-й Ключевой;

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Имеющийся;

переулок 1-й Пересыпский;

переулок 1-й, 2-й Полевой;

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий;

переулок 1-й, 2-й Юбилейный;

переулок 3-й ступенчатый;

переулок 3-й химический;

Агрономический переулок;

пров. Бадаева;

переулок Испанский, пров. Килевой, 1-9а;

переулок Ключевой;

переулок Ковиловой;

переулок Крыжановский;

переулок Круговой;

переулок Крушельницкой;

переулок Любашовский;

переулок Людмилы Гинзбург;

переулок Мастерской;

переулок Москити;

переулок Нефтяников;

переулок Неждановой;

переулок Новый;

переулок Одесский;

переулок Оранжерейный, 1-20а;

пров. Парковый,

переулок Сахарный (пер. Пестеля);

переулок Петра Калнышевского, 1-10;

переулок Почтовый, 1-9;

переулок Ионы Атаманского (Пролетарский), 1-15;

переулок Промышленный, 1-38;

переулок Саранский, 5, 9;

переулок Севастопольский, 2-18;

переулок Поселковый, 3-11;

переулок Сумской, 2-28;

переулок Шахтинский;

переулок Шебелинский;

переулок Ширяевский, 21,28;

просп. Зеленый;

спуск 2-й Пересыпский, 1-23;

спуск Латвийский, 1-27;

спуск Мациевской, 25а;

спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 19:00.

Напомним, эксперты рассматривают несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине. Также мы сообщали, насколько подстанции Одесской области защищены от российских атак.