Графики и плановые отключения света на 5 декабря в Одессе и области

Отключения света в Одессе на четверг — ремонтные работы и графики
Сегодня, 5 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Потребителей традиционно разделили на шесть групп. Время ограничений может изменяться в течение дня, но об этом обещают предупреждать заранее.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 5 декабря
1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber ;
- чат-бота в Telegram ;
- частных сообщений в Facebоok ;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Плановые отключения
Южный РЭС:
- Е.Танцюры (Генерала Петрова), 17-27/6;
- Ивана и Юрия Лип, 23-41;
- Инглеге, 12-18, 15а;
- Космонавтов.
Работы до 17:00.
- Абрикосовая, 4-105а;
- Бригадная, 23–55;
- А. Музыка (Гвардейская), 7-21а;
- Дачно, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Люстдорфская дорога, 55;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- А. Бачинского (Неделина), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104, 195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Чубаевская, 8,8/корп.1,12;
- Штурвальная, 15-21,21б;
- Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а;
- дорога Фонтанская, 106/37, 40;
- переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43, 92;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Большая Арнаутская, 33-55;
- Гимназическая, 3–30;
- Канатная, 72-78;
- О.Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;
- Малая Арнаутская, 36-59;
- Вадима Корженко (Осипова), 37-50/52;
- Пантелеймоновская, 56, 7, 9, 44, 46, 48;
- Итальянская (Пушкинская), 41-69;
- Успенская, 61.
Работы до 17:00.
- 1-я Ползунова, 1-24;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, ,97а, 99;
- Академика Горького, 29-74;
- Аркасса, 1-74;
- Ашхабадская, 1-36;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Бессарабская, 2-6;
- Библиотечная, 1–21;
- Богун, 6а,12/2,21;
- Болградская, 2-26;
- Героев Змеиного (Бородинская), 1-79д;
- Ветеранов Труда, 1-49;
- Владимира Сосюры, 29-82;
- Волоколамская, 1-60;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Генерала Доватора, 1-62;
- Горизонтальная, 10–60;
- Дальницкая, 19;
- Житомирская;
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
- Карпатская, 1-22;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Кленовая, 54;
- Клименко, 25,33в;
- Клиновая, 1-60;
- Граничная, 25-74;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Крайняя, 1-88;
- Самолетная, 44,44а, 47,52;
- Магистральная, 1-58а;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Могилевская, 1-22;
- Молодежная, 1а-34;
- Нескучно, 1-61;
- Панаса Мирного, 1-32;
- ул. Патриотическая, 1-66;
- Петра Лещенко, 1-102;
- Южная, 1-44;
- Платанова;
- Подольская, 2-34;
- Ползунова, 1-7;
- Полевая, 1–49;
- Путевой, 4;
- Радостная, 114, 116;
- Рижская, 1-34;
- Самарская, 1-75;
- Святослава Рихтера, 33–109;
- Крестьянская, 1-37;
- Сельская, 13а, 29-44;
- Леонида Смоленского (Смоленская), 1-51;
- Солнечная, 1–41;
- Сосюры, 41, 45, 48, 52;
- Сталепрокатная, 1-41;
- Творчески, 1-51;
- Тесс, 1-19, 34а, 43б;
- Тираспольская, 1-17, 25;
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15;
- Уманская;
- Условие, 1-122;
- Урожайная, 3-44;
- Ученическая, 57,59,61, 43а;
- Чуматька, 103;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок 1-й Ползунов;
- переулок 2-й Восточный, 1-9г;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2;
- переулок М. Гордиевского (пер. Гагарина), 1-25;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- переулок Ползунова, 2, 8а/22;
- переулок Черновицкий, 21-40;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 1.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я Виноградная;
- 1-я Пересыпская, 1;
- ул. 3-я, 4-я, Авангардная, 1-31;
- Одесской общины (Авдеева-Черноморского);
- Агрономичная;
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, 14-34;
- Антантовская, 1-26а;
- Бадаева;
- Бехтерева, 2-44;
- Беляевская;
- Бориса Жолкова, 2, 25;
- Бродская, 1-Б;
- Известняка, 1-47;
- Известковый поселок;
- Высокая, 1-20;
- Выставочная, 2-32;
- Ветрогоновой, 1-31;
- Отечественная, 1-34;
- Владимира Винниченко;
- Павла Клепацкого (Гарина), 9-А, 17;
- Станислава Узикова (Генерала Гудовича), 1-39;
- Гордиенко;
- Джинэстровская (Грибоедова), 1-20;
- Грина, 2-23;
- Трусовская (Дальневосточная);
- Минаевская (Декабристов);
- Деревообрабатывающая;
- Дорожная, 1-22;
- Зоринская, 2-34;
- Ивана Мазепы;
- Испанский;
- Кольцевая, 1-12;
- Котляревского, 12б;
- Коцюбинского, 1-21;
- Кривобалковская, 1-38а;
- Юзефа Крышевского (Крылова), 1-21;
- Круговая;
- Крушельницкого, 1-37;
- Куницы, 1-17;
- Лавковая, 1-45;
- Левадно;
- Листяна, 1-13;
- Шевалевых (Лизы Чайкиной), 1-19а;
- Летняя, 1-41;
- Котлеевская (Ломоносова), 1, 1а, 4, 20;
- Маловского;
- Матюшенко;
- Мациевской, 2-44;
- Металлистов, 1-15;
- Николая Боровского;
- Николая Михновского;
- Мирная, 1-29;
- Михаила Грушевского, П. Болбочана (Мичурина), 1-44;
- Молодежная, 1-49;
- Неждановой;
- Нерубайская, 4-30;
- Нечуя-Левицкого, 4-16;
- Никитина;
- Новомосковская,19;
- Обрывистая, 1-22;
- Одесская;
- Озерная, 26-66;
- Осенняя, 1-12;
- Павлодарского;
- Парковая;
- Пассионарный, 1-26;
- Саймона Литмана (Пестеля);
- Петра Ивахненко, 30;
- Бродская (Плиева), 1в;
- Почтовая;
- Праведников мира;
- Промышленная;
- Профессора Коровицкого;
- Проценка;
- Радиальная, 1,2,4;
- Рачкова, 4-14;
- Рождественская, 1-12;
- Роман Шухевич;
- Романтиков, 25;
- Савранская, 1-28;
- Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина);
- Самодеятельная, 1-34;
- Сашка Хорошенькая, 1-53;
- Света, 1-14;
- Поселковая, 1-35а;
- Семена Палия, 77;
- Сергея Ядова, 1-68;
- Слободская;
- Социальная, 3-24а;
- Стельмаха, 2-44;
- Тарутинская, 1-13;
- Тихая, 2-52;
- Трусовская, 1;
- А.Совы (Тургенева), 1-24;
- Украинская, 1-20;
- Усатовская;
- Училищное;
- Ховкина, 2-72;
- Химическая;
- Хуторская, 1-24, 81 – 95г;
- Цебриковская, 1-13а;
- Шилова, 1-42а;
- Ширшева, 10-77;
- Ядова, 24а;
- пл. Молодые, 2, 17а;
- переулок 1-й Известковый;
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий;
- переулок 1-й, 2-й Ключевой;
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Имеющийся;
- переулок 1-й Пересыпский;
- переулок 1-й, 2-й Полевой;
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий;
- переулок 1-й, 2-й Юбилейный;
- переулок 3-й ступенчатый;
- переулок 3-й химический;
- Агрономический переулок;
- пров. Бадаева;
- переулок Испанский, пров. Килевой, 1-9а;
- переулок Ключевой;
- переулок Ковиловой;
- переулок Крыжановский;
- переулок Круговой;
- переулок Крушельницкой;
- переулок Любашовский;
- переулок Людмилы Гинзбург;
- переулок Мастерской;
- переулок Москити;
- переулок Нефтяников;
- переулок Неждановой;
- переулок Новый;
- переулок Одесский;
- переулок Оранжерейный, 1-20а;
- пров. Парковый,
- переулок Сахарный (пер. Пестеля);
- переулок Петра Калнышевского, 1-10;
- переулок Почтовый, 1-9;
- переулок Ионы Атаманского (Пролетарский), 1-15;
- переулок Промышленный, 1-38;
- переулок Саранский, 5, 9;
- переулок Севастопольский, 2-18;
- переулок Поселковый, 3-11;
- переулок Сумской, 2-28;
- переулок Шахтинский;
- переулок Шебелинский;
- переулок Ширяевский, 21,28;
- просп. Зеленый;
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23;
- спуск Латвийский, 1-27;
- спуск Мациевской, 25а;
- спуск Слободской, 27б,29.
Работы до 19:00.
Напомним, эксперты рассматривают несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине. Также мы сообщали, насколько подстанции Одесской области защищены от российских атак.
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