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Отключения света в Одессе на четверг — ремонтные работы и графики

5 декабря 2024 09:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики и плановые отключения света на 5 декабря в Одессе и области
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 5 декабря, свет в Одессе будут отключаться по графику. Потребителей традиционно разделили на шесть групп. Время ограничений может изменяться в течение дня, но об этом обещают предупреждать заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 5 декабря

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber ;
  • чат-бота в Telegram ;
  • частных сообщений в Facebоok ;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые отключения

Южный РЭС:

  • Е.Танцюры (Генерала Петрова), 17-27/6;
  • Ивана и Юрия Лип, 23-41;
  • Инглеге, 12-18, 15а;
  • Космонавтов.

Работы до 17:00.

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Бригадная, 23–55;
  • А. Музыка (Гвардейская), 7-21а;
  • Дачно, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Люстдорфская дорога, 55;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • А. Бачинского (Неделина), 1-63;
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104, 195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Чубаевская, 8,8/корп.1,12;
  • Штурвальная, 15-21,21б;
  • Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40;
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43, 92;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Большая Арнаутская, 33-55;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Канатная, 72-78;
  • О.Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;
  • Малая Арнаутская, 36-59;
  • Вадима Корженко (Осипова), 37-50/52;
  • Пантелеймоновская, 56, 7, 9, 44, 46, 48;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-69;
  • Успенская, 61.

Работы до 17:00.

  • 1-я Ползунова, 1-24;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, ,97а, 99;
  • Академика Горького, 29-74;
  • Аркасса, 1-74;
  • Ашхабадская, 1-36;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Бессарабская, 2-6;
  • Библиотечная, 1–21;
  • Богун, 6а,12/2,21;
  • Болградская, 2-26;
  • Героев Змеиного (Бородинская), 1-79д;
  • Ветеранов Труда, 1-49;
  • Владимира Сосюры, 29-82;
  • Волоколамская, 1-60;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Генерала Доватора, 1-62;
  • Горизонтальная, 10–60;
  • Дальницкая, 19;
  • Житомирская;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
  • Карпатская, 1-22;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Кленовая, 54;
  • Клименко, 25,33в;
  • Клиновая, 1-60;
  • Граничная, 25-74;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Крайняя, 1-88;
  • Самолетная, 44,44а, 47,52;
  • Магистральная, 1-58а;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Могилевская, 1-22;
  • Молодежная, 1а-34;
  • Нескучно, 1-61;
  • Панаса Мирного, 1-32;
  • ул. Патриотическая, 1-66;
  • Петра Лещенко, 1-102;
  • Южная, 1-44;
  • Платанова;
  • Подольская, 2-34;
  • Ползунова, 1-7;
  • Полевая, 1–49;
  • Путевой, 4;
  • Радостная, 114, 116;
  • Рижская, 1-34;
  • Самарская, 1-75;
  • Святослава Рихтера, 33–109;
  • Крестьянская, 1-37;
  • Сельская, 13а, 29-44;
  • Леонида Смоленского (Смоленская), 1-51;
  • Солнечная, 1–41;
  • Сосюры, 41, 45, 48, 52;
  • Сталепрокатная, 1-41;
  • Творчески, 1-51;
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б;
  • Тираспольская, 1-17, 25;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15;
  • Уманская;
  • Условие, 1-122;
  • Урожайная, 3-44;
  • Ученическая, 57,59,61, 43а;
  • Чуматька, 103;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок 1-й Ползунов;
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок М. Гордиевского (пер. Гагарина), 1-25;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • переулок Ползунова, 2, 8а/22;
  • переулок Черновицкий, 21-40;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 1.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я Виноградная;
  • 1-я Пересыпская, 1;
  • ул. 3-я, 4-я, Авангардная, 1-31;
  • Одесской общины (Авдеева-Черноморского);
  • Агрономичная;
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, 14-34;
  • Антантовская, 1-26а;
  • Бадаева;
  • Бехтерева, 2-44;
  • Беляевская;
  • Бориса Жолкова, 2, 25;
  • Бродская, 1-Б;
  • Известняка, 1-47;
  • Известковый поселок;
  • Высокая, 1-20;
  • Выставочная, 2-32;
  • Ветрогоновой, 1-31;
  • Отечественная, 1-34;
  • Владимира Винниченко;
  • Павла Клепацкого (Гарина), 9-А, 17;
  • Станислава Узикова (Генерала Гудовича), 1-39;
  • Гордиенко;
  • Джинэстровская (Грибоедова), 1-20;
  • Грина, 2-23;
  • Трусовская (Дальневосточная);
  • Минаевская (Декабристов);
  • Деревообрабатывающая;
  • Дорожная, 1-22;
  • Зоринская, 2-34;
  • Ивана Мазепы;
  • Испанский;
  • Кольцевая, 1-12;
  • Котляревского, 12б;
  • Коцюбинского, 1-21;
  • Кривобалковская, 1-38а;
  • Юзефа Крышевского (Крылова), 1-21;
  • Круговая;
  • Крушельницкого, 1-37;
  • Куницы, 1-17;
  • Лавковая, 1-45;
  • Левадно;
  • Листяна, 1-13;
  • Шевалевых (Лизы Чайкиной), 1-19а;
  • Летняя, 1-41;
  • Котлеевская (Ломоносова), 1, 1а, 4, 20;
  • Маловского;
  • Матюшенко;
  • Мациевской, 2-44;
  • Металлистов, 1-15;
  • Николая Боровского;
  • Николая Михновского;
  • Мирная, 1-29;
  • Михаила Грушевского, П. Болбочана (Мичурина), 1-44;
  • Молодежная, 1-49;
  • Неждановой;
  • Нерубайская, 4-30;
  • Нечуя-Левицкого, 4-16;
  • Никитина;
  • Новомосковская,19;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Одесская;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенняя, 1-12;
  • Павлодарского;
  • Парковая;
  • Пассионарный, 1-26;
  • Саймона Литмана (Пестеля);
  • Петра Ивахненко, 30;
  • Бродская (Плиева), 1в;
  • Почтовая;
  • Праведников мира;
  • Промышленная;
  • Профессора Коровицкого;
  • Проценка;
  • Радиальная, 1,2,4;
  • Рачкова, 4-14;
  • Рождественская, 1-12;
  • Роман Шухевич;
  • Романтиков, 25;
  • Савранская, 1-28;
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина);
  • Самодеятельная, 1-34;
  • Сашка Хорошенькая, 1-53;
  • Света, 1-14;
  • Поселковая, 1-35а;
  • Семена Палия, 77;
  • Сергея Ядова, 1-68;
  • Слободская;
  • Социальная, 3-24а;
  • Стельмаха, 2-44;
  • Тарутинская, 1-13;
  • Тихая, 2-52;
  • Трусовская, 1;
  • А.Совы (Тургенева), 1-24;
  • Украинская, 1-20;
  • Усатовская;
  • Училищное;
  • Ховкина, 2-72;
  • Химическая;
  • Хуторская, 1-24, 81 – 95г;
  • Цебриковская, 1-13а;
  • Шилова, 1-42а;
  • Ширшева, 10-77;
  • Ядова, 24а;
  • пл. Молодые, 2, 17а;
  • переулок 1-й Известковый;
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий;
  • переулок 1-й, 2-й Ключевой;
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Имеющийся;
  • переулок 1-й Пересыпский;
  • переулок 1-й, 2-й Полевой;
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий;
  • переулок 1-й, 2-й Юбилейный;
  • переулок 3-й ступенчатый;
  • переулок 3-й химический;
  • Агрономический переулок;
  • пров. Бадаева;
  • переулок Испанский, пров. Килевой, 1-9а;
  • переулок Ключевой;
  • переулок Ковиловой;
  • переулок Крыжановский;
  • переулок Круговой;
  • переулок Крушельницкой;
  • переулок Любашовский;
  • переулок Людмилы Гинзбург;
  • переулок Мастерской;
  • переулок Москити;
  • переулок Нефтяников;
  • переулок Неждановой;
  • переулок Новый;
  • переулок Одесский;
  • переулок Оранжерейный, 1-20а;
  • пров. Парковый,
  • переулок Сахарный (пер. Пестеля);
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10;
  • переулок Почтовый, 1-9;
  • переулок Ионы Атаманского (Пролетарский), 1-15;
  • переулок Промышленный, 1-38;
  • переулок Саранский, 5, 9;
  • переулок Севастопольский, 2-18;
  • переулок Поселковый, 3-11;
  • переулок Сумской, 2-28;
  • переулок Шахтинский;
  • переулок Шебелинский;
  • переулок Ширяевский, 21,28;
  • просп. Зеленый;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23;
  • спуск Латвийский, 1-27;
  • спуск Мациевской, 25а;
  • спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 19:00.

Напомним, эксперты рассматривают несколько сценариев, по которым будут внедрены веерные отключения по Украине. Также мы сообщали, насколько подстанции Одесской области защищены от российских атак.

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