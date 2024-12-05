Графіки та планові відключення світла на 5 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі на четвер — ремонтні роботи і графіки
Сьогодні, 5 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Споживачів традиційно поділили на шість груп. Час обмежень може змінюватися протягом дня, але про це обіцяють попереджати заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 5 грудня
1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebоok;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Планові відключення
Південний РЕМ:
- Є.Танцюри (Генерала Петрова), 17-27/6;
- Івана та Юрія Лип, 23-41;
- Інглезі, 12-18, 15а;
- Космонавтів.
Роботи до 17:00.
- Абрикосова, 4-105а;
- Бригадна, 23-55;
- А. Музичка (Гвардійська), 7-21а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Люстдорфська дорога, 55;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- А.Бачинського (Недєліна), 1-63;
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104, 195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12;
- Штурвальна, 15-21,21б;
- Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а;
- дорога Фонтанська, 106/37, 40;
- провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;
- провулок Абрикосовий, 1-29, 43, 92;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Велика Арнаутська, 33-55;
- Гімназична, 3-30;
- Канатна, 72-78;
- О.Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17;
- Мала Арнаутська, 36-59;
- Вадима Корженка (Осипова), 37-50/52;
- Пантелеймонівська, 56, 7, 9, 44, 46, 48;
- Італійська (Пушкінська), 41-69;
- Успенська, 61.
Роботи до 17:00.
- 1-а Ползунова, 1-24;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, ,97а, 99;
- Академіка Гаркавого, 29-74;
- Аркаса, 1-74;
- Ашхабадська, 1-36;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Бессарабська, 2-6;
- Бібліотечна, 1-21;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Болградська, 2-26;
- Героїв Зміїного (Бородінська), 1-79д;
- Ветеранів Праці, 1-49;
- Володимира Сосюри, 29-82;
- Волоколамська, 1-60;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Генерала Доватора, 1-62;
- Горизонтальна, 10-60;
- Дальницька, 19;
- Житомирська;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;
- Карпатська, 1-22;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Кленова, 54;
- Клименка, 25,33в;
- Клинова, 1-60;
- Кордонна, 25-74;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- Крайня, 1-88;
- Літакова, 44,44а, 47,52;
- Магістральна, 1-58а;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Могилевська, 1-22;
- Молодіжна, 1а-34;
- Нескучна, 1-61;
- Панаса Мирного, 1-32;
- вул. Патріотична, 1-66;
- Петра Лещенка, 1-102;
- Південна, 1-44;
- Платанова;
- Подільська, 2-34;
- Ползунова, 1-7;
- Польова, 1-49;
- Путьова, 4;
- Радісна, 114, 116;
- Ризька, 1-34;
- Самарська, 1-75;
- Святослава Ріхтера, 33-109;
- Селянська, 1-37;
- Сільська, 13а, 29-44;
- Леоніда Смоленського (Смоленська), 1-51;
- Сонячна, 1-41;
- Сосюри, 41, 45, 48, 52;
- Сталепрокатна, 1-41;
- Творча, 1-51;
- Тесс, 1-19, 34а, 43б;
- Тираспольська, 1-17, 25;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15;
- Уманська;
- Умова, 1-122;
- Урожайна, 3-44;
- Учнівська, 57,59,61, 43а;
- Чумацька, 103;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок 1-й Ползунова;
- провулок 2-й Східний, 1-9г;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок М. Гордієвського (пров. Гагаріна), 1-25;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- провулок Ползунова, 2, 8а/22;
- провулок Чернівецький, 21-40;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 1.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я Виноградна;
- 1-а Пересипська, 1;
- вул. 3-я, 4-а, Авангардна, 1-31;
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);
- Агрономічна;
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5, 14-34;
- Антантівська, 1-26а;
- Бадаєва;
- Бехтерева, 2-44;
- Біляївська;
- Бориса Жолкова, 2, 25;
- Бродська, 1-Б;
- Вапняна, 1-47;
- Вапняне селище;
- Висока, 1-20;
- Виставочна, 2-32;
- Вітрогонова, 1-31;
- Вітчизняна, 1-34;
- Володимира Винниченка;
- Павла Клепацького (Гаріна), 9-А, 17;
- Станіслава Узікова (Генерала Гудовича), 1-39;
- Гордієнка;
- Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20;
- Гріна, 2-23;
- Трусовська (Далекосхідна);
- Мінаєвська (Декабристів);
- Деревообробна;
- Дорожня, 1-22;
- Зорінська, 2-34;
- Івана Мазепи;
- Іспанська;
- Кільцева, 1-12;
- Котляревського, 12б;
- Коцюбинського, 1-21;
- Кривобалківська, 1-38а;
- Юзефа Кришевського (Крилова), 1-21;
- Кругова;
- Крушельницького, 1-37;
- Куниці, 1-17;
- Лавкова, 1-45;
- Левадна;
- Листяна, 1-13;
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а;
- Літня, 1-41;
- Котлєєвська (Ломоносова), 1,1а, 4, 20;
- Маловського;
- Матюшенка;
- Мацієвської, 2-44;
- Металістів, 1-15;
- Миколи Боровського;
- Миколи Міхновського;
- Мирна, 1-29;
- Михайла Грушевського, П.Болбочана (Мічуріна), 1-44;
- Молодіжна, 1-49;
- Нежданової;
- Нерубайська, 4-30;
- Нечуя-Левицького, 4-16;
- Нікітіна;
- Новомосковська,19;
- Обривиста, 1-22;
- Одеська;
- Озерна, 26-66;
- Осіння, 1-12;
- Павлодарського;
- Паркова;
- Пасіонарній, 1-26;
- Саймона Літмана (Пестеля);
- Петра Івахненка, 30;
- Бродська (Плієва), 1в;
- Поштова;
- Праведників світу;
- Промислова;
- Професора Коровицького;
- Проценка;
- Радіальна, 1,2,4;
- Рачкова, 4-14;
- Різдвяна, 1-12;
- Романа Шухевича;
- Романтиків, 25;
- Савранська, 1-28;
- Пилипа Орліка (Салтикова-Щедріна);
- Самодіяльна, 1-34;
- Сашка Хорошенька, 1-53;
- Світла, 1-14;
- Селищна, 1-35а;
- Семена Палія, 77;
- Сергія Ядова, 1-68;
- Слобідська;
- Соціальна, 3-24а;
- Стельмаха, 2-44;
- Тарутинська, 1-13;
- Тиха, 2-52;
- Трусовська, 1;
- А.Сови (Тургенєва), 1-24;
- Українська, 1-20;
- Усатівська;
- Училищна;
- Хавкіна, 2-72;
- Хімічна;
- Хуторська, 1-24, 81 - 95г;
- Цебриковська, 1-13а;
- Шилова, 1-42а;
- Ширшова, 10-77;
- Ядова, 24а;
- пл. Молоді, 2, 17а;
- провулок 1-й Вапняний;
- провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообробний;
- провулок 1-й, 2-й Ключовий;
- провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наявний;
- провулок 1-й Пересипський;
- провулок 1-й, 2-й Польовий;
- провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський;
- провулок 1-й, 2-й Ювілейний;
- провулок 3-й Східчастий;
- провулок 3-й Хімічний;
- провулок Агрономічний;
- пров. Бадаєва;
- провулок Іспанський, пров. Кілевий, 1-9а;
- провулок Ключовий;
- провулок Ковиловий;
- провулок Крижанівський;
- провулок Круговий;
- провулок Крушельницької;
- провулок Любашовський;
- провулок Людмили Гінзбург;
- провулок Мастерській;
- провулок Москіті;
- провулок Нафтовиків;
- провулок Нежданової;
- провулок Новий;
- провулок Одеський;
- провулок Оранжерейний, 1-20а;
- пров. Парковий,
- провулок Цукровий(пров. Пестеля);
- провулок Петра Калнишевського, 1-10;
- провулок Поштовий, 1-9;
- провулок Іони Отаманського (Пролетарський), 1-15;
- провулок Промисловий, 1-38;
- провулок Саранський, 5, 9;
- провулок Севастопольський, 2-18;
- провулок Селищний, 3-11;
- провулок Сумський, 2-28;
- провулок Шахтинський;
- провулок Шебелинський;
- провулок Ширяєвський, 21,28;
- просп. Зелений;
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23;
- узвіз Латвійський, 1-27;
- узвіз Мацієвської, 25а;
- узвіз Слобідський, 27б,29.
Роботи до 19:00.
Нагадаємо, експерти розглядають декілька сценаріїв, за якими будуть впроваджені віялові відключення по Україні. Також ми повідомляли, наскільки підстанції Одещини захищені від російських атак.
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