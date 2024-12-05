Графіки та планові відключення світла на 5 грудня в Одесі та області

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Споживачів традиційно поділили на шість груп. Час обмежень може змінюватися протягом дня, але про це обіцяють попереджати заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 5 грудня

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.

2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.

3 група: відключення з 12:00 до 16:00.

4 група: відключення з 13:00 до 17:00.

5 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebоok;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові відключення

Південний РЕМ:

Є.Танцюри (Генерала Петрова), 17-27/6;

Івана та Юрія Лип, 23-41;

Інглезі, 12-18, 15а;

Космонавтів.

Роботи до 17:00.

Абрикосова, 4-105а;

Бригадна, 23-55;

А. Музичка (Гвардійська), 7-21а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Люстдорфська дорога, 55;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

А.Бачинського (Недєліна), 1-63;

Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104, 195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Чубаївська, 8,8/корп.1,12;

Штурвальна, 15-21,21б;

Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а;

дорога Фонтанська, 106/37, 40;

провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;

провулок Абрикосовий, 1-29, 43, 92;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Велика Арнаутська, 33-55;

Гімназична, 3-30;

Канатна, 72-78;

О.Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17;

Мала Арнаутська, 36-59;

Вадима Корженка (Осипова), 37-50/52;

Пантелеймонівська, 56, 7, 9, 44, 46, 48;

Італійська (Пушкінська), 41-69;

Успенська, 61.

Роботи до 17:00.

1-а Ползунова, 1-24;

Ближні Млини (Кондренка), 97, ,97а, 99;

Академіка Гаркавого, 29-74;

Аркаса, 1-74;

Ашхабадська, 1-36;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Бессарабська, 2-6;

Бібліотечна, 1-21;

Богуна, 6а,12/2,21;

Болградська, 2-26;

Героїв Зміїного (Бородінська), 1-79д;

Ветеранів Праці, 1-49;

Володимира Сосюри, 29-82;

Волоколамська, 1-60;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Генерала Доватора, 1-62;

Горизонтальна, 10-60;

Дальницька, 19;

Житомирська;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;

Карпатська, 1-22;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Кленова, 54;

Клименка, 25,33в;

Клинова, 1-60;

Кордонна, 25-74;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

Крайня, 1-88;

Літакова, 44,44а, 47,52;

Магістральна, 1-58а;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Могилевська, 1-22;

Молодіжна, 1а-34;

Нескучна, 1-61;

Панаса Мирного, 1-32;

вул. Патріотична, 1-66;

Петра Лещенка, 1-102;

Південна, 1-44;

Платанова;

Подільська, 2-34;

Ползунова, 1-7;

Польова, 1-49;

Путьова, 4;

Радісна, 114, 116;

Ризька, 1-34;

Самарська, 1-75;

Святослава Ріхтера, 33-109;

Селянська, 1-37;

Сільська, 13а, 29-44;

Леоніда Смоленського (Смоленська), 1-51;

Сонячна, 1-41;

Сосюри, 41, 45, 48, 52;

Сталепрокатна, 1-41;

Творча, 1-51;

Тесс, 1-19, 34а, 43б;

Тираспольська, 1-17, 25;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15;

Уманська;

Умова, 1-122;

Урожайна, 3-44;

Учнівська, 57,59,61, 43а;

Чумацька, 103;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок 1-й Ползунова;

провулок 2-й Східний, 1-9г;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок М. Гордієвського (пров. Гагаріна), 1-25;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

провулок Ползунова, 2, 8а/22;

провулок Чернівецький, 21-40;

проїзд Бузковий, 1-6;

просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 1.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я Виноградна;

1-а Пересипська, 1;

вул. 3-я, 4-а, Авангардна, 1-31;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);

Агрономічна;

Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5, 14-34;

Антантівська, 1-26а;

Бадаєва;

Бехтерева, 2-44;

Біляївська;

Бориса Жолкова, 2, 25;

Бродська, 1-Б;

Вапняна, 1-47;

Вапняне селище;

Висока, 1-20;

Виставочна, 2-32;

Вітрогонова, 1-31;

Вітчизняна, 1-34;

Володимира Винниченка;

Павла Клепацького (Гаріна), 9-А, 17;

Станіслава Узікова (Генерала Гудовича), 1-39;

Гордієнка;

Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20;

Гріна, 2-23;

Трусовська (Далекосхідна);

Мінаєвська (Декабристів);

Деревообробна;

Дорожня, 1-22;

Зорінська, 2-34;

Івана Мазепи;

Іспанська;

Кільцева, 1-12;

Котляревського, 12б;

Коцюбинського, 1-21;

Кривобалківська, 1-38а;

Юзефа Кришевського (Крилова), 1-21;

Кругова;

Крушельницького, 1-37;

Куниці, 1-17;

Лавкова, 1-45;

Левадна;

Листяна, 1-13;

Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а;

Літня, 1-41;

Котлєєвська (Ломоносова), 1,1а, 4, 20;

Маловського;

Матюшенка;

Мацієвської, 2-44;

Металістів, 1-15;

Миколи Боровського;

Миколи Міхновського;

Мирна, 1-29;

Михайла Грушевського, П.Болбочана (Мічуріна), 1-44;

Молодіжна, 1-49;

Нежданової;

Нерубайська, 4-30;

Нечуя-Левицького, 4-16;

Нікітіна;

Новомосковська,19;

Обривиста, 1-22;

Одеська;

Озерна, 26-66;

Осіння, 1-12;

Павлодарського;

Паркова;

Пасіонарній, 1-26;

Саймона Літмана (Пестеля);

Петра Івахненка, 30;

Бродська (Плієва), 1в;

Поштова;

Праведників світу;

Промислова;

Професора Коровицького;

Проценка;

Радіальна, 1,2,4;

Рачкова, 4-14;

Різдвяна, 1-12;

Романа Шухевича;

Романтиків, 25;

Савранська, 1-28;

Пилипа Орліка (Салтикова-Щедріна);

Самодіяльна, 1-34;

Сашка Хорошенька, 1-53;

Світла, 1-14;

Селищна, 1-35а;

Семена Палія, 77;

Сергія Ядова, 1-68;

Слобідська;

Соціальна, 3-24а;

Стельмаха, 2-44;

Тарутинська, 1-13;

Тиха, 2-52;

Трусовська, 1;

А.Сови (Тургенєва), 1-24;

Українська, 1-20;

Усатівська;

Училищна;

Хавкіна, 2-72;

Хімічна;

Хуторська, 1-24, 81 - 95г;

Цебриковська, 1-13а;

Шилова, 1-42а;

Ширшова, 10-77;

Ядова, 24а;

пл. Молоді, 2, 17а;

провулок 1-й Вапняний;

провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообробний;

провулок 1-й, 2-й Ключовий;

провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наявний;

провулок 1-й Пересипський;

провулок 1-й, 2-й Польовий;

провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський;

провулок 1-й, 2-й Ювілейний;

провулок 3-й Східчастий;

провулок 3-й Хімічний;

провулок Агрономічний;

пров. Бадаєва;

провулок Іспанський, пров. Кілевий, 1-9а;

провулок Ключовий;

провулок Ковиловий;

провулок Крижанівський;

провулок Круговий;

провулок Крушельницької;

провулок Любашовський;

провулок Людмили Гінзбург;

провулок Мастерській;

провулок Москіті;

провулок Нафтовиків;

провулок Нежданової;

провулок Новий;

провулок Одеський;

провулок Оранжерейний, 1-20а;

пров. Парковий,

провулок Цукровий(пров. Пестеля);

провулок Петра Калнишевського, 1-10;

провулок Поштовий, 1-9;

провулок Іони Отаманського (Пролетарський), 1-15;

провулок Промисловий, 1-38;

провулок Саранський, 5, 9;

провулок Севастопольський, 2-18;

провулок Селищний, 3-11;

провулок Сумський, 2-28;

провулок Шахтинський;

провулок Шебелинський;

провулок Ширяєвський, 21,28;

просп. Зелений;

узвіз 2-й Пересипський, 1-23;

узвіз Латвійський, 1-27;

узвіз Мацієвської, 25а;

узвіз Слобідський, 27б,29.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, експерти розглядають декілька сценаріїв, за якими будуть впроваджені віялові відключення по Україні. Також ми повідомляли, наскільки підстанції Одещини захищені від російських атак.