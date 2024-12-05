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Відключення світла в Одесі на четвер — ремонтні роботи і графіки

5 грудня 2024 09:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки та планові відключення світла на 5 грудня в Одесі та області
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 5 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Споживачів традиційно поділили на шість груп. Час обмежень може змінюватися протягом дня, але про це обіцяють попереджати заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 5 грудня

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebоok;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові відключення

Південний РЕМ:

  • Є.Танцюри (Генерала Петрова), 17-27/6;
  • Івана та Юрія Лип, 23-41; 
  • Інглезі, 12-18, 15а; 
  • Космонавтів.

Роботи до 17:00.

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Бригадна, 23-55; 
  • А. Музичка (Гвардійська), 7-21а;
  •  Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Люстдорфська дорога, 55; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • А.Бачинського (Недєліна), 1-63; 
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-104, 195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12; 
  • Штурвальна, 15-21,21б;
  • Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • провулок 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29, 43, 92; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3. 

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Велика Арнаутська, 33-55; 
  • Гімназична, 3-30; 
  • Канатна, 72-78; 
  • О.Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17; 
  • Мала Арнаутська, 36-59; 
  • Вадима Корженка (Осипова), 37-50/52;
  • Пантелеймонівська, 56, 7, 9, 44, 46, 48; 
  • Італійська (Пушкінська), 41-69; 
  • Успенська, 61.

Роботи до 17:00.

  • 1-а Ползунова, 1-24; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, ,97а, 99; 
  • Академіка Гаркавого, 29-74; 
  • Аркаса, 1-74; 
  • Ашхабадська, 1-36; 
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Бессарабська, 2-6; 
  • Бібліотечна, 1-21; 
  • Богуна, 6а,12/2,21; 
  • Болградська, 2-26;
  • Героїв Зміїного (Бородінська), 1-79д; 
  • Ветеранів Праці, 1-49;
  • Володимира Сосюри, 29-82;
  • Волоколамська, 1-60; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Генерала Доватора, 1-62; 
  • Горизонтальна, 10-60; 
  • Дальницька, 19; 
  • Житомирська;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;
  • Карпатська, 1-22; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Кленова, 54; 
  • Клименка, 25,33в;
  • Клинова, 1-60; 
  • Кордонна, 25-74; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • Косяченка Олексія, 1-54/2; 
  • Крайня, 1-88; 
  • Літакова, 44,44а, 47,52; 
  • Магістральна, 1-58а;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Могилевська, 1-22; 
  • Молодіжна, 1а-34; 
  • Нескучна, 1-61; 
  • Панаса Мирного, 1-32; 
  • вул. Патріотична, 1-66; 
  • Петра Лещенка, 1-102; 
  • Південна, 1-44; 
  • Платанова;
  • Подільська, 2-34; 
  • Ползунова, 1-7;
  • Польова, 1-49; 
  • Путьова, 4; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Ризька, 1-34;
  • Самарська, 1-75; 
  • Святослава Ріхтера, 33-109; 
  • Селянська, 1-37;
  • Сільська, 13а, 29-44; 
  • Леоніда Смоленського (Смоленська), 1-51;
  • Сонячна, 1-41; 
  • Сосюри, 41, 45, 48, 52; 
  • Сталепрокатна, 1-41;
  • Творча, 1-51;
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б; 
  • Тираспольська, 1-17, 25; 
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15; 
  • Уманська;
  • Умова, 1-122;
  • Урожайна, 3-44;
  • Учнівська, 57,59,61, 43а;
  • Чумацька, 103;
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий;
  • провулок 1-й Ползунова;
  • провулок 2-й Східний, 1-9г; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2;
  • провулок М. Гордієвського (пров. Гагаріна), 1-25; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9;
  • провулок Ползунова, 2, 8а/22; 
  • провулок Чернівецький, 21-40; 
  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 1. 

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я Виноградна; 
  • 1-а Пересипська, 1; 
  • вул. 3-я, 4-а, Авангардна, 1-31; 
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);
  • Агрономічна;
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5, 14-34; 
  • Антантівська, 1-26а; 
  • Бадаєва;
  • Бехтерева, 2-44; 
  • Біляївська; 
  • Бориса Жолкова, 2, 25; 
  • Бродська, 1-Б; 
  • Вапняна, 1-47;
  • Вапняне селище; 
  • Висока, 1-20;
  • Виставочна, 2-32;
  • Вітрогонова, 1-31; 
  • Вітчизняна, 1-34; 
  • Володимира Винниченка; 
  • Павла Клепацького (Гаріна), 9-А, 17; 
  • Станіслава Узікова (Генерала Гудовича), 1-39; 
  • Гордієнка; 
  • Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20; 
  • Гріна, 2-23; 
  • Трусовська (Далекосхідна); 
  • Мінаєвська (Декабристів); 
  • Деревообробна; 
  • Дорожня, 1-22; 
  • Зорінська, 2-34; 
  • Івана Мазепи; 
  • Іспанська; 
  • Кільцева, 1-12; 
  • Котляревського, 12б; 
  • Коцюбинського, 1-21; 
  • Кривобалківська, 1-38а; 
  • Юзефа Кришевського (Крилова), 1-21; 
  • Кругова; 
  • Крушельницького, 1-37; 
  • Куниці, 1-17; 
  • Лавкова, 1-45; 
  • Левадна;
  • Листяна, 1-13; 
  • Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а; 
  • Літня, 1-41; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 1,1а, 4, 20; 
  • Маловського; 
  • Матюшенка;
  • Мацієвської, 2-44; 
  • Металістів, 1-15; 
  • Миколи Боровського;
  • Миколи Міхновського;
  • Мирна, 1-29; 
  • Михайла Грушевського, П.Болбочана (Мічуріна), 1-44; 
  • Молодіжна, 1-49; 
  • Нежданової; 
  • Нерубайська, 4-30; 
  • Нечуя-Левицького, 4-16; 
  • Нікітіна; 
  • Новомосковська,19;
  • Обривиста, 1-22;
  • Одеська; 
  • Озерна, 26-66; 
  • Осіння, 1-12;
  • Павлодарського; 
  • Паркова; 
  • Пасіонарній, 1-26; 
  • Саймона Літмана (Пестеля); 
  • Петра Івахненка, 30; 
  • Бродська (Плієва), 1в; 
  • Поштова;
  • Праведників світу; 
  • Промислова; 
  • Професора Коровицького;
  • Проценка; 
  • Радіальна, 1,2,4; 
  • Рачкова, 4-14; 
  • Різдвяна, 1-12; 
  • Романа Шухевича; 
  • Романтиків, 25; 
  • Савранська, 1-28;
  • Пилипа Орліка (Салтикова-Щедріна); 
  • Самодіяльна, 1-34; 
  • Сашка Хорошенька, 1-53;
  • Світла, 1-14; 
  • Селищна, 1-35а; 
  • Семена Палія, 77; 
  • Сергія Ядова, 1-68; 
  • Слобідська; 
  • Соціальна, 3-24а;
  • Стельмаха, 2-44;
  • Тарутинська, 1-13;
  • Тиха, 2-52;
  • Трусовська, 1; 
  • А.Сови (Тургенєва), 1-24; 
  • Українська, 1-20;
  • Усатівська; 
  • Училищна; 
  • Хавкіна, 2-72; 
  • Хімічна;
  • Хуторська, 1-24, 81 - 95г; 
  • Цебриковська, 1-13а; 
  • Шилова, 1-42а;
  • Ширшова, 10-77; 
  • Ядова, 24а;
  • пл. Молоді, 2, 17а;
  • провулок 1-й Вапняний; 
  • провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообробний; 
  • провулок 1-й, 2-й Ключовий; 
  • провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наявний;
  • провулок 1-й Пересипський;
  • провулок 1-й, 2-й Польовий; 
  • провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський;
  • провулок 1-й, 2-й Ювілейний; 
  • провулок 3-й Східчастий;
  • провулок 3-й Хімічний; 
  • провулок Агрономічний; 
  • пров. Бадаєва; 
  • провулок Іспанський, пров. Кілевий, 1-9а; 
  • провулок Ключовий;
  • провулок Ковиловий;
  • провулок Крижанівський; 
  • провулок Круговий;
  • провулок Крушельницької;
  • провулок Любашовський;
  • провулок Людмили Гінзбург;
  • провулок Мастерській; 
  • провулок Москіті;
  • провулок Нафтовиків;
  • провулок Нежданової; 
  • провулок Новий; 
  • провулок Одеський;
  • провулок Оранжерейний, 1-20а; 
  • пров. Парковий,
  • провулок Цукровий(пров. Пестеля);
  • провулок Петра Калнишевського, 1-10;
  • провулок Поштовий, 1-9; 
  • провулок Іони Отаманського (Пролетарський), 1-15;
  • провулок Промисловий, 1-38; 
  • провулок Саранський, 5, 9; 
  • провулок Севастопольський, 2-18; 
  • провулок Селищний, 3-11; 
  • провулок Сумський, 2-28; 
  • провулок Шахтинський; 
  • провулок Шебелинський; 
  • провулок Ширяєвський, 21,28; 
  • просп. Зелений; 
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23;
  • узвіз Латвійський, 1-27; 
  • узвіз Мацієвської, 25а;
  • узвіз Слобідський, 27б,29. 

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, експерти розглядають декілька сценаріїв, за якими будуть впроваджені віялові відключення по Україні. Також ми повідомляли, наскільки підстанції Одещини захищені від російських атак.

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