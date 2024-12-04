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Електропідстанції в Одесі захищені тільки наполовину

4 грудня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки підстанцій в Одесі захищені від атак РФ
Електропідстанція. Фото: ілюстративне/eds-engineering.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Тільки 50% об'єктів стратегічного призначення в Одесі повністю захищені від російських атак. На решті треба терміново добудовувати укриття. Втім, ресурсів на це поки немає.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ24" народний депутат України Сергій Нагорняк.

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За словами політика, він їхав до Одеси з гіршими очікуваннями, але зараз йому спокійніше за місто. Адже половина стратегічних об'єктів захищена від ворожих ударів.

"Фактично половина усіх об'єктів, які мають стратегічне значення для Одеси і Одеського регіону, на 100% захищені. не на 90%, не на 80%, на 100%", — говорить Сергій Нагорняк.

Водночас, друга половина, вважає депутат, потребує негайних робіт. Зокрема, йдеться про електропідстанції. До будівництва укриттів треба залучати міжнародних партнерів.

"Треба терміново віднайти ресурси. Важливо показувати ці об'єкти нашим партнерам, щоби вони бачили, куди йдуть також і їхні ресурси", — зазначив Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради перевірили, в якому стані захисні споруди на підстанціях в Одеській області. Комісія мала оцінити їхній поточний стан і визначити подальші кроки для забезпечення енергетичної безпеки Одещини. Зазначимо, що через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у регіоні впроваджені стабілізаційні відключення світла.

Одеса електроенергія Одеська область електропостачання світло

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