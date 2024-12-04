Сколько подстанций в Одессе защищены от атак РФ

Электроподстанция. Фото: иллюстративное/eds-engineering.com

Только 50% объектов стратегического назначения в Одессе полностью защищены от атак россиян. На остальных нужно срочно достраивать укрытие. Впрочем, ресурсов на это пока нет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев24" народный депутат Украины Сергей Нагорняк.

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Что сказал депутат

По словам политика, он ехал в Одессу с худшими ожиданиями, но сейчас ему спокойнее за город. Ведь половина стратегических объектов защищена от вражеских ударов.

"Фактически половина всех объектов, имеющих стратегическое значение для Одессы и Одесского региона, на 100% защищены. Не на 90%, не на 80%, на 100%", — говорит Сергей Нагорняк.

В то же время вторая половина, считает депутат, нуждается в немедленных работах. В частности, речь идет об электроподстанциях. К строительству укрытий следует привлекать международных партнеров.

"Нужно срочно найти ресурсы. Важно показывать эти объекты нашим партнерам, чтобы они видели, куда идут также и их ресурсы", — отметил Сергей Нагорняк.

Напомним, депутаты Верховной Рады проверили, в каком состоянии защитные сооружения на подстанциях в Одесской области. Комиссия должна была оценить их текущее состояние и определить дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Одесчины. Отметим, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в регионе внедрены стабилизационные отключения света.