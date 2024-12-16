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Отключение света в Одессе — прогнозы на вторник

16 декабря 2024 18:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 17 декабря в Одессе и области
Девушка сидит без света. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра, 17 декабря, в Одессе стабилизационные отключения света не предполагаются. Впрочем, в течение суток ситуация может измениться, и графики могут вернуть. Это зависит от ситуации в энергосистеме и указаний Укрэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе повысили абонентскую плату за воду. Также мы сообщали, что коммунальные услуги в Украине подорожали почти на 19%.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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