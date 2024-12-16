Графіки відключень світла на 17 грудня в Одесі та області

Дівчина сидить без світла. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 грудня, в Одесі стабілізаційні відключення світла не передбачаються. Втім, протягом доби ситуація може змінитися, і графіки можуть повернути. Це залежить від ситуації в енергосистемі та вказівок Укренерго.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі підвищили абонентську плату за воду. Також ми повідомляли, що комунальні послуги в Україні подорожчали майже на 19%.