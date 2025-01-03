Отключения света на 4 января в Одессе и области, графики, графики

Отключения света в Одессе в субботу — графики на 4 января
На субботу, 4 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. В таком случае энергетики заранее опубликуют графики прекращения электроснабжения.
На данный момент ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесские электросети" не обнародовали информацию об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе в квартире взорвался повербанк. К счастью, люди уцелели, но жилье сильно пострадало. Также мы сообщали об условиях поставки украинской электроэнергии в Молдову.
Читайте Новини.LIVE!