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Відключення світла в Одесі у суботу — графіки на 4 січня

3 січня 2025 20:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 4 січня в Одесі та області, графіки
Дівчина читає у темряві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На суботу, 4 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. У такому разі енергетики заздалегідь опублікують графіки припинення електропостачання.

Наразі ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили інформацію про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі у квартирі вибухнув повербанк. На щастя, люди вціліли, але житло сильно постраждало. Також ми повідомляли про умови постачання української електроенергії до Молдови.

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

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