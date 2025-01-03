Відключення світла на 4 січня в Одесі та області, графіки

Дівчина читає у темряві. Фото: Новини.LIVE

На суботу, 4 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. У такому разі енергетики заздалегідь опублікують графіки припинення електропостачання.

Наразі ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили інформацію про обмеження.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі у квартирі вибухнув повербанк. На щастя, люди вціліли, але житло сильно постраждало. Також ми повідомляли про умови постачання української електроенергії до Молдови.