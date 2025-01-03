Відключення світла на 4 січня в Одесі та області, графіки

Відключення світла в Одесі у суботу — графіки на 4 січня
На суботу, 4 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. У такому разі енергетики заздалегідь опублікують графіки припинення електропостачання.
Наразі ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили інформацію про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Одесі у квартирі вибухнув повербанк. На щастя, люди вціліли, але житло сильно постраждало. Також ми повідомляли про умови постачання української електроенергії до Молдови.
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