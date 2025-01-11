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Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики

11 января 2025 20:37
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключений света на 12 января в Одессе и области
Город в темноте. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 12 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. В таком случае энергетики заранее опубликуют графики прекращения электроснабжения.

Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, одесские пенсионеры теперь могут оформить электронное пенсионное удостоверение в приложении "Дія". Также мы писали, что в городе бесплатно раздают слуховые аппараты.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света

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