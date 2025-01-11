Графики отключений света на 12 января в Одессе и области

Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики
В воскресенье, 12 января, стабилизационных отключений света в Одессе не планируют. Впрочем, возможны изменения ситуации в энергосистеме, которые заставят вернуться к ограничениям. В таком случае энергетики заранее опубликуют графики прекращения электроснабжения.
Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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