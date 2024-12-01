Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины arrow

Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины

1 декабря 2024 20:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 2 декабря в Одессе и области
В доме нет света. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 2 декабря, на территории Одесской области будут введены стабилизационные отключения электроэнергии. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:
Отключение света в Одессе завтра — какие графики - фото 1
Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 2 декабря

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
2 группа: отключение с 11:00 до 14:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали можно ли оформить одновременно субсидию и льготы на коммуналку. Также рассказывали, как правильно экономить электроэнергию и сколько света в среднем потребляют бытовые приборы.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:27 Четвертая ночь протестов – что происходит на улицах Тбилиси

21:24 Три года назад Дмитрий Коцюбайло стал Героем Украины

21:12 Синоптики спрогнозировали первую зимнюю неделю — чего ожидать

21:10 Киев снова будет без света — график отключений на завтра

21:05 Укрэнерго предотвратило угрозу блэкаута на ЗАЭС — детали

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

21:00 День работников прокуратуры — Зеленский обратился к причастным

20:24 Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины

20:24 Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра

20:18 У Байдена прокомментировали возвращение ядерного оружия Украине

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

21:24 Три года назад Дмитрий Коцюбайло стал Героем Украины

21:12 Синоптики спрогнозировали первую зимнюю неделю — чего ожидать

21:10 Киев снова будет без света — график отключений на завтра

21:05 Укрэнерго предотвратило угрозу блэкаута на ЗАЭС — детали

21:00 День работников прокуратуры — Зеленский обратился к причастным

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

20:24 Света завтра не будет у всех — графики для Одесчины

20:24 Неожиданное изменение погоды — чего ждать украинцам завтра

20:18 У Байдена прокомментировали возвращение ядерного оружия Украине

20:11 Оккупация Угледара позволила РФ продвигаться в Донецкой области

20:11 Зачем заливать хурму горячей водой — рабочий секрет

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

Text

21:27 Четвертая ночь протестов – что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК