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Світла завтра не буде у всіх — графіки для Одещини

1 грудня 2024 20:24
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 2 грудня в Одесі та області
У будинку немає світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Завтра, 2 грудня, на території Одеської області будуть введені стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 2 грудня

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
2 група: відключення з 11:00 до 14:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали чи можна оформити одночасно субсидію та пільги на комуналку. Також розповідали, як правильно економити електроенергію та скільки світла в середньому споживають побутові прилади.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла

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