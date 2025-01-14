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Отключения в Одессе — где сегодня не будет света

14 января 2025 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 14 января
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 14 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Но по некоторым адресам энергоснабжение прекратят. Это связано с ремонтами на сетях. Завершить работы обещают до 20:00. О возможных изменениях времени и адресов объявят заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Б-р. Французский 89а;
  • Академическая, 10-26;
  • Генуэзская, 20;
  • Еврейская, 50-58;
  • Кленовая, 4,6,11,13;
  • Ковальская, 19-59;
  • Киры Муратовой, 17, 19;
  • Добровольцев, 26/корп.4, 10б;
  • Нежинская, 64-72;
  • Новосельского, 84-104;
  • Преображенская, 27-66;
  • Савельева Артура, 14;
  • Святослава Караванского, 39;
  • Спиридоновская, 12-21;
  • Тираспольская, 1-12;
  • Тинистая, 2а;
  • Троицкая, 45-60;
  • Успенская, 60-105;
  • Черняховского, 3-24; 
  • пл. Веры Холодной, 1,3;
  • пл. Соборная, 1; 
  • переулок Нечипоренко, 4-14; 
  • переулок Ониловой, 3-14;
  • переулок Санаторный, 6, 6а;
  • переулок Светлый, 1,1б,2,2а;
  • просп. Украинских Героев; 
  • сквер Старобазарный, 3-7.

Работы до 19:00:

  • Иоганна Гена, 1-20;
  • Бессарабская, 1,2,3,5;
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Большая Арнаутская, 52;
  • Малишевского, 9-55;
  • Европейская, 84/86-93;
  • Йозефа Прибика, 30-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25,33в;
  • Кордонная, 25-74;
  • Косяченко Алексея;
  • Лютневая, 3,5;
  • Малая Арнаутская, 73; 
  • Николая Лысенко, 1а-27а;
  • Новосельского, 106-110; 
  • Пантелеймоновская, 76;
  • Платановая;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера;
  • Сельская, 29-44;
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
  • Тираспольская, 2-8, 21-31;
  • Туристская, 7-15;
  • Фесенко, 7;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 20:00:

  • Аркаса;
  • Бородинская, 34;
  • Героев Змеиного, 26-79д;
  • Горизонтальная, 10-60;
  • Магистральная, 56, 58, 58а;
  • Нескучная, 11-55;
  • Патриотическая, 25-76;
  • Петра Лещенко, 24-102;
  • Буковинская, 1-7;
  • Ученическая, 57, 59, 61, 43а;
  • Чумацкая, 103; 
  • переулок Хотинский, 6-24б;
  • переулок Черновицкий, 21-40.

Северный РЭС

Работы продлятся до 20:00:

  • Людмилы Гинзбург, 5-43;
  • пров. Оранжерейный, 18-43а.

Работы до 19:00:

  • Гобеленовая;
  • Бондарная;
  • Викандера и Ларсена, 71а;
  • Скаржинского;
  • Котляревского, 1-23;
  • Фаховая.

Южный РЭС

Работает до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая;
  • Дачная 4/2;
  • Дубовая Роща;
  • Лигинская; 
  • Бориса Эдуардса; 
  • Ровности;
  • Айвазовского; 
  • Г.Липского, 1-34; 
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, на каком этапе сейчас строительство когенерационных машин в Одессе. Также мы сообщали, как меньше платить за электричество.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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