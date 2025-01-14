Відключення світла в Одесі сьогодні, 14 січня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 14 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але за деякими адресами енергопостачання припинять. Це пов'язано з ремонтами на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Про можливі зміни часу та адрес оголосять заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

Б-р. Французький 89а;

Академічна, 10-26;

Генуезька, 20;

Єврейська, 50-58;

Кленова, 4,6,11,13;

Ковальська, 19-59;

Кіри Муратової, 17, 19;

Добровольців, 26/корп.4, 10б;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 84-104;

Преображенська, 27-66;

Савельєва Артура, 14;

Святослава Караванського, 39;

Спірідонивська, 12-21;

Тираспольська, 1-12;

Тіниста, 2а;

Троїцька, 45-60;

Успенська, 60-105;

Черняховського, 3-24;

пл. Віри Холодної, 1,3;

пл. Соборна, 1;

провулок Нечипоренка, 4-14;

провулок Онілової, 3-14;

провулок Санаторний, 6, 6а;

провулок Світлий, 1,1б,2,2а;

просп. Українських Героїв;

сквер Старобазарний, 3-7.

Роботи до 19:00:

Іоганна Гена, 1-20;

Бессарабська, 1,2,3,5;

Богуна, 6а,12/2,21;

Велика Арнаутська, 52;

Малішевського, 9-55;

Європейська, 84/86-93;

Йозефа Прибіка, 30-49;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25,33в;

Кордонна, 25-74;

Косяченка Олексія;

Лютнева, 3,5;

Мала Арнаутська, 73;

Миколи Лисенка, 1а-27а;

Новосельського, 106-110;

Пантелеймонівська, 76;

Платанова;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера;

Сільська, 29-44;

Тесс, 1-19г, 34а, 43б;

Тираспільське, 2-8, 21-31;

Туристська, 7-15;

Фесенка, 7;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок Бузьковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5,7,9;

Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 20:00:

Аркаса;

Бородінська, 34;

Героїв Зміїного, 26-79д;

Горизонтальна, 10-60;

Магістральна, 56, 58, 58а;

Нескучна, 11-55;

Патріотична, 25-76;

Петра Лещенка, 24-102;

Буковинська, 1-7;

Учнівська, 57, 59, 61, 43а;

Чумацька, 103;

провулок Хотинський, 6-24б;

провулок Чернівецький, 21-40.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 20:00:

Людмили Гінзбург, 5-43;

пров. Оранжерейний, 18-43а.

Роботи до 19:00:

Гобеленова;

Бондарна;

Вікандера і Ларсена, 71а;

Скаржинського;

Котляревського, 1-23;

Фахова.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова;

Дачна 4/2;

Дубовий Гай;

Лігінська;

Бориса Едуардса;

Рівності;

Айвазовського;

Г.Липського, 1-34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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