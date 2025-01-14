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Відключення в Одесі — де сьогодні не буде світла

14 січня 2025 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 14 січня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 14 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але за деякими адресами енергопостачання припинять. Це пов'язано з ремонтами на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Про можливі зміни часу та адрес оголосять заздалегідь. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Б-р. Французький 89а;
  • Академічна, 10-26; 
  • Генуезька, 20; 
  • Єврейська, 50-58; 
  • Кленова, 4,6,11,13; 
  • Ковальська, 19-59; 
  • Кіри Муратової, 17, 19;
  • Добровольців, 26/корп.4, 10б; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 84-104; 
  • Преображенська, 27-66; 
  • Савельєва Артура, 14; 
  • Святослава Караванського, 39; 
  • Спірідонивська, 12-21;
  • Тираспольська, 1-12; 
  • Тіниста, 2а; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • Успенська, 60-105; 
  • Черняховського, 3-24; 
  • пл. Віри Холодної, 1,3; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок Нечипоренка, 4-14; 
  • провулок Онілової, 3-14; 
  • провулок Санаторний, 6, 6а; 
  • провулок Світлий, 1,1б,2,2а; 
  • просп. Українських Героїв; 
  • сквер Старобазарний, 3-7.

Роботи до 19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20;
  • Бессарабська, 1,2,3,5; 
  • Богуна, 6а,12/2,21; 
  • Велика Арнаутська, 52; 
  • Малішевського, 9-55; 
  • Європейська, 84/86-93; 
  • Йозефа Прибіка, 30-49; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Клименка, 25,33в; 
  • Кордонна, 25-74; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Лютнева, 3,5; 
  • Мала Арнаутська, 73; 
  • Миколи Лисенка, 1а-27а; 
  • Новосельського, 106-110; 
  • Пантелеймонівська, 76; 
  • Платанова; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б; 
  • Тираспільське, 2-8, 21-31; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Фесенка, 7; 
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий; 
  • провулок Бузьковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5,7,9; 
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 20:00:

  • Аркаса; 
  • Бородінська, 34; 
  • Героїв Зміїного, 26-79д; 
  • Горизонтальна, 10-60; 
  • Магістральна, 56, 58, 58а; 
  • Нескучна, 11-55; 
  • Патріотична, 25-76; 
  • Петра Лещенка, 24-102; 
  • Буковинська, 1-7; 
  • Учнівська, 57, 59, 61, 43а; 
  • Чумацька, 103; 
  • провулок Хотинський, 6-24б; 
  • провулок Чернівецький, 21-40.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 20:00:

  • Людмили Гінзбург, 5-43;
  • пров. Оранжерейний, 18-43а.

Роботи до 19:00:

  • Гобеленова;
  • Бондарна;
  • Вікандера і Ларсена, 71а; 
  • Скаржинського; 
  • Котляревського, 1-23; 
  • Фахова.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова; 
  • Дачна 4/2; 
  • Дубовий Гай; 
  • Лігінська; 
  • Бориса Едуардса; 
  • Рівності; 
  • Айвазовського; 
  • Г.Липського, 1-34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми розповідали, на якому етапі зараз будівництво когенераційних машин в Одесі. Також ми повідомляли, як менше платити за електрику.

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