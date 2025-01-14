Відключення світла в Одесі сьогодні, 14 січня

Відключення в Одесі — де сьогодні не буде світла
Сьогодні, 14 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Але за деякими адресами енергопостачання припинять. Це пов'язано з ремонтами на мережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. Про можливі зміни часу та адрес оголосять заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Б-р. Французький 89а;
- Академічна, 10-26;
- Генуезька, 20;
- Єврейська, 50-58;
- Кленова, 4,6,11,13;
- Ковальська, 19-59;
- Кіри Муратової, 17, 19;
- Добровольців, 26/корп.4, 10б;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 84-104;
- Преображенська, 27-66;
- Савельєва Артура, 14;
- Святослава Караванського, 39;
- Спірідонивська, 12-21;
- Тираспольська, 1-12;
- Тіниста, 2а;
- Троїцька, 45-60;
- Успенська, 60-105;
- Черняховського, 3-24;
- пл. Віри Холодної, 1,3;
- пл. Соборна, 1;
- провулок Нечипоренка, 4-14;
- провулок Онілової, 3-14;
- провулок Санаторний, 6, 6а;
- провулок Світлий, 1,1б,2,2а;
- просп. Українських Героїв;
- сквер Старобазарний, 3-7.
Роботи до 19:00:
- Іоганна Гена, 1-20;
- Бессарабська, 1,2,3,5;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Велика Арнаутська, 52;
- Малішевського, 9-55;
- Європейська, 84/86-93;
- Йозефа Прибіка, 30-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25,33в;
- Кордонна, 25-74;
- Косяченка Олексія;
- Лютнева, 3,5;
- Мала Арнаутська, 73;
- Миколи Лисенка, 1а-27а;
- Новосельського, 106-110;
- Пантелеймонівська, 76;
- Платанова;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська, 29-44;
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
- Тираспільське, 2-8, 21-31;
- Туристська, 7-15;
- Фесенка, 7;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Бузьковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5,7,9;
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи до 20:00:
- Аркаса;
- Бородінська, 34;
- Героїв Зміїного, 26-79д;
- Горизонтальна, 10-60;
- Магістральна, 56, 58, 58а;
- Нескучна, 11-55;
- Патріотична, 25-76;
- Петра Лещенка, 24-102;
- Буковинська, 1-7;
- Учнівська, 57, 59, 61, 43а;
- Чумацька, 103;
- провулок Хотинський, 6-24б;
- провулок Чернівецький, 21-40.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 20:00:
- Людмили Гінзбург, 5-43;
- пров. Оранжерейний, 18-43а.
Роботи до 19:00:
- Гобеленова;
- Бондарна;
- Вікандера і Ларсена, 71а;
- Скаржинського;
- Котляревського, 1-23;
- Фахова.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова;
- Дачна 4/2;
- Дубовий Гай;
- Лігінська;
- Бориса Едуардса;
- Рівності;
- Айвазовського;
- Г.Липського, 1-34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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