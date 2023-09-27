Отключение воды: где в Одессе не будет снабжения

Отключение воды. Фото: pexels

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 27 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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просп. Академика Глушко, все дома;

ул. Академика Королева, все дома;

ул. Уильямса, все дома;

ул. Ильфа и Петрова, все дома;

ул. Люстдорфская дорога, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 17:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.