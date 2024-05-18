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Отключение воды — кто из одесситов остался без водоснабжения в субботу

18 мая 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Отключение воды — кто из одесситов остался без водоснабжения в субботу
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, но время выполнения работ может изменяться, как и список адресов. Ведь не исключены аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Бассейна и все одноименные переулки — все дома
  • ул. Плигуна — все дома
  • ул. От. Чепиги — все дома
  • ул. Люстдорфская дорога — частично
  • 1-7 линии — все дома
  • ул. Ак. Королева — все дома
  • ул. Левитана — частично
  • ул. Костанди — все дома
  • ул. Глушко, 2-14

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что сегодня, 18 мая, в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Одесская ОГА
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